Турецкая оппозиция подаст в Верховный суд на ЦИК за нарушения на референдуме

АНКАРА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции намерена подать иск в Верховный суд и оспорить решение Высшей избирательной комиссии (ЦИК) принять к подсчету бюллетени без печатей. Об этом журналистам заявил зампред НРП Бюлент Тезджан.

"Мы сегодня подадим иск в Верховный суд по вопросу принятия к подсчету ЦИК бюллетеней, не имеющих необходимых печатей. Также мы запросим, чтобы до завершения рассмотрения дела не обнародовались окончательные результаты голосования", - сказал он. Юристы партии считают, что иск в такой формулировке может быть принят к рассмотрению судом.

В среду ЦИК рассмотрел все поданные партиями запросы об аннулировании референдума и отклонил их. Только один член комиссии поддержал инициативу оппозиции, 10 членов ЦИК высказались против. Соответствующие запросы подали НРП, Партия демократии народов и Партия отечества.

НРП заявляла, что готова использовать все законные пути, чтобы добиться аннулирования итогов референдума. Между тем, как пояснил накануне глава Минюста Бекир Боздаг, по турецкому законодательству "решения ЦИК по вопросам голосования не подлежат апелляции в судебных инстанциях и являются окончательными".

"В том числе, например, у Конституционного суда нет права заниматься такими вопросами (пересмотром решений ЦИК по голосованиям - прим. ТАСС). И по международным договорам, которые подписаны Турцией, это тоже невозможно", - сказал министр.

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию и перехода на президентскую форму правления. За пакет поправок высказались 51,4% граждан, явка составила 86%. Оппозиция считает незаконным решение ЦИК принять к подсчету бюллетени, не имевшие всех необходимых печатей.