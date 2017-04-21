Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турецкая оппозиция подаст в Верховный суд на ЦИК за нарушения на референдуме

Международная панорама
21 апреля, 14:49 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Ранее ЦИК рассмотрел все поданные партиями запросы об аннулировании референдума и отклонил их
Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции намерена подать иск в Верховный суд и оспорить решение Высшей избирательной комиссии (ЦИК) принять к подсчету бюллетени без печатей. Об этом журналистам заявил зампред НРП Бюлент Тезджан.

"Мы сегодня подадим иск в Верховный суд по вопросу принятия к подсчету ЦИК бюллетеней, не имеющих необходимых печатей. Также мы запросим, чтобы до завершения рассмотрения дела не обнародовались окончательные результаты голосования", - сказал он. Юристы партии считают, что иск в такой формулировке может быть принят к рассмотрению судом.

Читайте также новости по теме:
Конституционный референдум в Турции
© AP Photo/Emrah Gurel
Путин поздравил Эрдогана по итогам референдума в Турции
Оппозиция в Турции обратилась в избирком с запросом об отмене итогов референдума
Трамп и Эрдоган обсудили итоги референдума и вопросы борьбы с терроризмом

В среду ЦИК рассмотрел все поданные партиями запросы об аннулировании референдума и отклонил их. Только один член комиссии поддержал инициативу оппозиции, 10 членов ЦИК высказались против. Соответствующие запросы подали НРП, Партия демократии народов и Партия отечества.

НРП заявляла, что готова использовать все законные пути, чтобы добиться аннулирования итогов референдума. Между тем, как пояснил накануне глава Минюста Бекир Боздаг, по турецкому законодательству "решения ЦИК по вопросам голосования не подлежат апелляции в судебных инстанциях и являются окончательными".

"В том числе, например, у Конституционного суда нет права заниматься такими вопросами (пересмотром решений ЦИК по голосованиям - прим. ТАСС). И по международным договорам, которые подписаны Турцией, это тоже невозможно", - сказал министр.

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию и перехода на президентскую форму правления. За пакет поправок высказались 51,4% граждан, явка составила 86%. Оппозиция считает незаконным решение ЦИК принять к подсчету бюллетени, не имевшие всех необходимых печатей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Конституционный референдум в Турции
Страны
Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Фото
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
В Москве объявлено штормовое предупреждение
3
Избивший сына на улице житель Екатеринбурга заключен под стражу
4
Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске
5
Число жертв теракта в Петербурге возросло до 15 человек
6
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
7
Госдума примет три важнейших закона для банковской сферы
Темы дня
Загрузка...
Реклама