Макрон назвал реформу внутренней разведки Франции ошибкой

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ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Проведенная во Франции при президенте Николя Саркози реформа внутренней разведки была неправильной и неэффективной. Об этом заявил кандидат в президенты Франции от движения "На марше", бывший министр экономики Эмманюэль Макрон. Его выступление транслировалось через интернет-сайт возглавляемого им движения.
"Не могу не отметить, что реформа территориальной разведки, проведенная десять лет назад, была большой ошибкой", - сказал Макрон. "Я же хочу добиться более оперативно действующей и более эффективной разведки", - сказал кандидат в президенты. Он пообещал, что в случае его прихода к власти "будет усилена территориальная разведка, важнейшая задача которой заключается в том, чтобы выявлять в городах, в кварталах, внутри тюрем лиц, которые переходят на позиции радикального исламизма". Также Макрон считает необходимым создать при президенте Франции "действующую круглосуточно группу по координации борьбы против "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России).
"Вести борьбу против терроризма предполагает иметь четкое видение целей, выделять приоритетные задачи. Считаю в этой связи, что борьбу против терроризма следует перенести за границы Франции - в Ирак и Сирию, где находятся инициаторы и заказчики тех терактов, которые происходят в Европе и Франции", - сказал кандидат.
"Деятельность в дипломатической сфере, которую я намерен вести, будет направлена, прежде всего, на обеспечение безопасности французов. Я создам с этой целью 10 тыс. новых мест в полиции и жандармерии", - сказал Макрон.
Он отметил, что "террористы намерены нанести удар по демократии во Франции и ее ценностям, добиться раскола среди населения". "В создавшейся сейчас в стане ситуации важнейшая роль президента Республики в качестве главнокомандующего как никогда заключается именно в защите французов. Я готов взять на себя эту роль. Я обещаю быть беспощадным в выполнении задачи по защите французов", - подчеркнул оратор.