Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон назвал реформу внутренней разведки Франции ошибкой

Международная панорама
21 апреля, 14:50 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Кандидат в президенты Франции также заявил о необходимости создать при президенте "действующую круглосуточно группу по координации борьбы против "Исламского государства"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Проведенная во Франции при президенте Николя Саркози реформа внутренней разведки была неправильной и неэффективной. Об этом заявил кандидат в президенты Франции от движения "На марше", бывший министр экономики Эмманюэль Макрон. Его выступление транслировалось через интернет-сайт возглавляемого им движения.

Смотрите также
Расследование теракта в центре Парижа. Хроника событий

"Не могу не отметить, что реформа территориальной разведки, проведенная десять лет назад, была большой ошибкой", - сказал Макрон. "Я же хочу добиться более оперативно действующей и более эффективной разведки", - сказал кандидат в президенты. Он пообещал, что в случае его прихода к власти "будет усилена территориальная разведка, важнейшая задача которой заключается в том, чтобы выявлять в городах, в кварталах, внутри тюрем лиц, которые переходят на позиции радикального исламизма". Также Макрон считает необходимым создать при президенте Франции "действующую круглосуточно группу по координации борьбы против "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России).

"Вести борьбу против терроризма предполагает иметь четкое видение целей, выделять приоритетные задачи. Считаю в этой связи, что борьбу против терроризма следует перенести за границы Франции - в Ирак и Сирию, где находятся инициаторы и заказчики тех терактов, которые происходят в Европе и Франции", - сказал кандидат.

"Деятельность в дипломатической сфере, которую я намерен вести, будет направлена, прежде всего, на обеспечение безопасности французов. Я создам с этой целью 10 тыс. новых мест в полиции и жандармерии", - сказал Макрон.

Он отметил, что "террористы намерены нанести удар по демократии во Франции и ее ценностям, добиться раскола среди населения". "В создавшейся сейчас в стане ситуации важнейшая роль президента Республики в качестве главнокомандующего как никогда заключается именно в защите французов. Я готов взять на себя эту роль. Я обещаю быть беспощадным в выполнении задачи по защите французов", - подчеркнул оратор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт на Елисейских полях
Персоны
Макрон, Эмманюэль
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Фото
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
В Москве объявлено штормовое предупреждение
3
Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске
4
Число жертв теракта в Петербурге возросло до 15 человек
5
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
6
Избивший сына на улице житель Екатеринбурга заключен под стражу
7
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
Темы дня
Загрузка...
Реклама