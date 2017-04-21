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Анатолий Бибилов вступил в должность президента Южной Осетии

Международная панорама
21 апреля, 15:39 дата обновления: 21 апреля, 15:48 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 21, апреля. /ТАСС
Политик принес присягу на конституции, пообещав верно служить народу, охранять его права и свободы и защищать суверенитет и независимость страны
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ЦХИНВАЛ, 21 апреля. /ТАСС/. Анатолий Бибилов вступил должность президента Южной Осетии (РЮО), присягнув на конституции страны.

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"Анатолий Ильич Бибилов по итогам выборов избран четвертым президентом Республики Южная Осетия и первым президентом Государства Алания", - сказала председатель ЦИК республики Белла Плиева, открывая церемонию инаугурации, передает корреспондент ТАСС.

"Клянусь при осуществлении полномочий президента Республики Южная Осетия уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Южная Осетия, защищать суверенитет и независимость, безопасность и территориальную целостность Республики Южная Осетия, верно служить народу", - произнес слова присяги Бибилов.

Плиева вручила ему удостоверение президента республики.

Точка отсчета

Бывший президент Южной Осетии Леонид Тибилов при сложении полномочий отметил, что выборы - это "точка отсчета для новых свершений, и нужно, забыв былые противоречия, вместе идти вперед".

"Слагая полномочия главы государства, я приношу искреннюю благодарность своим избирателям, доверившим мне руководить страной пять лет назад, благодарю всех, кто все эти годы работал рядом со мной на благо республики, всех, кто с честью исполнил свой служебный и гражданский долг", - сказал он.

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Тибилов добавил, что принесение присяги избранным президентом открывает отсчет нового этапа в истории страны. "Исполняя обязанности главы государства, президент возглавляет исполнительную власть, является верховным главнокомандующим, гарантом Конституции и прав граждан. Президент определяет генеральные линии развития государства, внутреннюю и внешнюю политику", - сказал он.

Тибилов сообщил, что за пять лет в республике удалось сделать немало. "Мы сумели укрепить важнейшие институты государства, среди которых армия, органы внутренних дел и государственной безопасности, система государственного управления и государственной власти. Залогом наших успехов и достижений явилось укрепление и развитие взаимодействия с Российской Федерацией, подписание и претворение в жизнь договора о союзничестве и интеграции. Мы можем гордиться тем, что спустя столетия вернули Родине ее древнее имя - Алания", - отметил он.

Поздравляя Бибилова с избранием, Тибилов подчеркнул, что "возглавлять государство - это большая честь и огромная ответственность". "Анатолий Ильич Бибилов - целеустремленный политик и опытный руководитель, получивший поддержку большинства избирателей. Желаю ему достойно нести бремя президентской ответственности, желаю успехов в деятельности на высоком посту президента Государства Алания, в интересах страны, ради блага нашего народа. Желаю народу Алании новых достижений, стабильности и благополучия", - заключил он.

Гости церемонии

Республиканский стадион, который вмещает свыше 5 тыс. человек, стал местом проведения инаугурации впервые. В пятницу он переполнен. Ранее подобная церемония проводилась в большом зале заседаний правительства или в киноконцертном зале "Чермен".

Порядка 300 гостей прибыло в Цхинвал на торжества, среди них представительные делегации из России во главе с помощником президента РФ Владиславом Сурковым и начальником Управления президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами - участниками СНГ, Южной Осетией и Абхазией Олегом Говоруном, из Абхазии, Приднестровья, ЛНР, ДНР, Нагорного Карабаха, из соседней Северной Осетии во главе с Вячеславом Битаровым и других северокавказских республик.

Кроме того, на церемонии инаугурации присутствуют предшественники Анатолия Бибилова - все три президента Южной Осетии: Людвиг Чибиров, Эдуард Кокойты и Леонид Тибилов, а также друзья, соратники нового президента и граждане республики.

9 апреля в Южной Осетии прошли выборы президента, параллельно граждане республики отвечали на вопрос, согласны ли они с переименованием страны в Государство Алания (наименование Республика Южная Осетия в этом случае сохраняется как равнозначное). Выборы и референдум в Южной Осетии признаны состоявшимися, явка составила 80%, за председателя парламента Анатолия Бибилова отдали голоса 54,8% избирателей, за сотрудника КГБ Алана Гаглоева - 10,2%, за действующего президента Тибилова - 33,7%. За переименование республики высказались 80% избирателей.

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Темы
Президентские выборы и референдум в Южной Осетии
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Бибилов, Анатолий Ильич
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