Трамп: Китай при желании сможет решить проблему КНДР

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Китай сможет разобраться с проблемной ситуацией, связанной с КНДР, если захочет. Такое мнение на своей странице в сети микроблогов Twitter выразил президент США Дональд Трамп.

"Китай в большой степени является экономическим "спасательным кругом" для Северной Кореи, так что, пусть все и непросто, но, если они хотят решить проблему Северной Кореи, они это сделают", - считает американский лидер.

China is very much the economic lifeline to North Korea so, while nothing is easy, if they want to solve the North Korean problem, they will — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2017

Ранее в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Паоло Джентилони Трамп выразил уверенность в том, что председатель КНР Си Цзиньпин "усердно работает" над тем, чтобы разрешить данный кризис.

"Я его очень уважаю и думаю, что он усердно работает (над решением - прим. ТАСС)", - сказал президент США.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

В минувшее воскресенье КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта.

Это произошло на фоне отмечавшегося в субботу в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. Сам Трамп ранее говорил, что если Китай не станет принимать участие в разрешении данного кризиса, США будут действовать в одиночку.