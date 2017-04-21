Трамп: Китай при желании сможет решить проблему КНДР

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ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Китай сможет разобраться с проблемной ситуацией, связанной с КНДР, если захочет. Такое мнение на своей странице в сети микроблогов Twitter выразил президент США Дональд Трамп.
"Китай в большой степени является экономическим "спасательным кругом" для Северной Кореи, так что, пусть все и непросто, но, если они хотят решить проблему Северной Кореи, они это сделают", - считает американский лидер.
China is very much the economic lifeline to North Korea so, while nothing is easy, if they want to solve the North Korean problem, they will— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2017
Ранее в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Паоло Джентилони Трамп выразил уверенность в том, что председатель КНР Си Цзиньпин "усердно работает" над тем, чтобы разрешить данный кризис.
"Я его очень уважаю и думаю, что он усердно работает (над решением - прим. ТАСС)", - сказал президент США.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.
В минувшее воскресенье КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта.
Это произошло на фоне отмечавшегося в субботу в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.
Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. Сам Трамп ранее говорил, что если Китай не станет принимать участие в разрешении данного кризиса, США будут действовать в одиночку.