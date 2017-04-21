МИД Абхазии обвинил Совет Европы в попытках дискредитации республики

СУХУМ, 21 апреля. /ТАСС/. МИД Абхазии обвинил Совет Европы в ангажированности в вопросах освещения ситуации в закавказской республике и попытках ее дискредитации. Комментарий министерства распространен в связи рассмотрением 19 апреля отчета генсека совета Турбьёрна Ягланда о "конфликте в Грузии", в котором утверждается о нарушениях прав человека в Абхазии и в Южной Осетии.

"Совет Европы в очередной раз продемонстрировал свою абсолютную ангажированность в вопросах объективного и беспристрастного освещения ситуации в Республике Абхазия. Как и прежде, нам приходится сталкиваться с тенденциозностью и полным отсутствием профессионализма при подготовке подобных отчетов, направленных на дискредитацию имиджа Республики Абхазия", - отмечается в комментарии.

В нем указывается, что "Совет Европы в очередной раз продемонстрировал свое нежелание полноценного изучения ситуации в Абхазии, взяв за основу отчета материалы МИД Грузии, которые носят заведомо ложный характер и никак не могут быть использованы в качестве объективных источников информации".

МИД Абхазии также обратил внимание на тот факт, что "ни один из европейских "экспертов", которые участвуют в подготовке подобных документов, "не считает необходимым посетить республику для более детального изучения ситуации на месте событий и получения объективной информации".