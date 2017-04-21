Spiegel: подозреваемый в теракте в Дортмунде прошел службу в Бундесвере

БЕРЛИН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Подозреваемый в совершении нападения на автобус с футболистами ФК "Боруссия" (Дортмунд) ранее прошел срочную военную службу в Бундесвере (Вооруженные силы ФРГ). Об этом сообщило издание Spiegel Online со ссылкой на собственные источники.

Мужчина проходил службу с апреля по декабрь 2008 года в Дорнштадте недалеко от города Ульма (федеральная земля Баден-Вюртемберг) в одном из подразделений поддержки, которое отвечало в том числе за устранение неисправности электротехники. Подозреваемый прошел огнестрельную подготовку. Обязательный военный призыв был отменен в ФРГ в 2011 году.

Ранее ряд немецких СМИ сообщали, что взрывчатка, которая использовалась при нападении на автобус, имеет армейское происхождение.

Как стало известно 21 апреля, 28-летний Сергей В., имеющий гражданства РФ и Германии, был задержан близ Тюбингена. Вечером в пятницу он предстанет перед судьей, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Согласно данным следствия, молодой человек мог руководствоваться жаждой наживы, так как непосредственно перед терактом через интернет он приобрел ценные бумаги "Боруссии". По версии следствия, он собирался посредством нападения спровоцировать колебания курса акций и заработать на этом.

Вечером 11 апреля в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с французским "Монако" возле автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства. В результате пострадал испанский защитник хозяев Марк Бартра, у которого диагностировали перелом руки. Генпрокуратура Германии квалифицировала происшествие как теракт.