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BuzzFeed: США намерены назначить спецпредставителя по Украине

Международная панорама
21 апреля, 18:44 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
По информации портала, посланник будет вести диалог напрямую с помощником президента России Владиславом Сурковым
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Помощник президента России Владислав Сурков

Помощник президента России Владислав Сурков

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая американская администрация, как ожидается, назначит специального посланника по урегулированию ситуации на Украине, который будет вести диалог напрямую с помощником президента России Владиславом Сурковым. Об этом сообщил интернет-портал BuzzFeed со ссылкой на двух неназванных европейских должностных лиц.

Цитируя западного дипломата, ресурс уточнил, что данная инициатива пользуется поддержкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Она якобы затрагивала тему возможного назначения такого спецпредставителя на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись в Вашингтоне 17 марта. Назначение должно быть произведено с ведома и одобрения госсекретаря США Рекса Тиллерсона. У спецпосланника, как утверждается, будет собственный аппарат сотрудников.

Комментируя эти сведения, американский официальный представитель заявил, что "в настоящее время идет обсуждение данной идеи". Тем не менее "никаких окончательных решений не принято", добавил этот чиновник.

При предыдущей американской администрации во главе с президентом Бараком Обамой несколько раундов переговоров с Сурковым по Украине провела помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Меркель, Ангела Сурков, Владислав Юрьевич
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