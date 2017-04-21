СМИ: Обама выступит в Чикаго с первой речью после ухода с поста президента

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Экс- президент США Барак Обама впервые после ухода из Белого дома выступит 24 апреля в Университете Чикаго с речью. Как сообщило информационное агентство Associated Press (AP), выступление Обамы состоится всего за несколько дней до того, как президент Дональд Трамп отметит 100 дней со дня вступления на пост президента.

СПЕЦПРОЕКТ Перезагрузки и перевороты Барака Обамы Чем запомнилось правление 44-го президента США - в материале ТАСС

Как отметило AP, после ухода с поста президента Обама намерен заниматься поощрением и поддержкой молодых американских лидеров.

Университет Чикаго избран для первого публичного выступления экс-президента не случайно: Обама на протяжении 10 лет преподавал там право и в июле прошлого года было принято решение о том, что рядом с территорией университета, на территории Джексон-парка, будет построена президентская библиотека Обамы.

Традиция создания именных президентских библиотек родилась в США при 32-м главе Белого дома Франклине Делано Рузвельте, который в 1939 году выделил в собственном поместье землю под библиотечно-музейный комплекс. Этому примеру вскоре последовал его предшественник в Белом доме Герберт Гувер. В 1955 году Конгресс США принял закон о президентских библиотеках. В этих учреждениях, сооружаемых на частные пожертвования, но затем передаваемых государству, хранят архивы хозяев Белого дома после их ухода с поста главы администрации США.

Ожидается, что президентская библиотека имени Барака Обамы будет построена и открыта в Чикаго не ранее 2021 года.