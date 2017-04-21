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СМИ: Обама выступит в Чикаго с первой речью после ухода с поста президента

Международная панорама
21 апреля, 18:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Выступление бывшего американского лидера состоится всего за несколько дней до того, как Дональд Трамп отметит 100 дней со дня вступления на пост президента США
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НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Экс- президент США Барак Обама впервые после ухода из Белого дома выступит 24 апреля в Университете Чикаго с речью. Как сообщило информационное агентство Associated Press (AP), выступление Обамы состоится всего за несколько дней до того, как президент Дональд Трамп отметит 100 дней со дня вступления на пост президента.

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Как отметило AP, после ухода с поста президента Обама намерен заниматься поощрением и поддержкой молодых американских лидеров.

Университет Чикаго избран для первого публичного выступления экс-президента не случайно: Обама на протяжении 10 лет преподавал там право и в июле прошлого года было принято решение о том, что рядом с территорией университета, на территории Джексон-парка, будет построена президентская библиотека Обамы.

Традиция создания именных президентских библиотек родилась в США при 32-м главе Белого дома Франклине Делано Рузвельте, который в 1939 году выделил в собственном поместье землю под библиотечно-музейный комплекс. Этому примеру вскоре последовал его предшественник в Белом доме Герберт Гувер. В 1955 году Конгресс США принял закон о президентских библиотеках. В этих учреждениях, сооружаемых на частные пожертвования, но затем передаваемых государству, хранят архивы хозяев Белого дома после их ухода с поста главы администрации США.

Ожидается, что президентская библиотека имени Барака Обамы будет построена и открыта в Чикаго не ранее 2021 года.

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