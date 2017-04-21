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Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест подозреваемого в теракте в Дортмунде

Международная панорама
21 апреля, 18:58 дата обновления: 21 апреля, 19:17 UTC+3
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БЕРЛИН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Федеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест 28-летнего мужчины, устроившего взрыв у автобуса с футболистами ФК "Боруссия" (Дортмунд). Об этом говорится в решении инстанции в Карлсруэ.

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Сергей В., имеющий, по данным прокуратуры, гражданства РФ и Германии, подозревается в покушении на убийство 20 человек, нарушении закона о взрывчатых веществах и нанесении тяжких телесных повреждений. Он был задержан в пятницу утром близ Тюбингена. По версии следователей, мотивом преступления, которое правоохранительные органы изначально квалифицировали как теракт, была жажда наживы. Полиция установила, что Сергей В. перед совершением нападения купил через интернет опцион на 15 тыс. акций клуба, потратив на это €78 тыс. В случае значительного падения стоимости акций он мог таким образом заработать до €4 млн.

Как удалось выяснить правоохранительным органам, подозреваемый остановился в той же гостинице, что и игроки "Боруссии". Он предусмотрительно забронировал номера на разные даты - 9-13 апреля, а также 16-20 апреля. На тот момент еще не была проведена жеребьевка следующего раунда Лиги чемпионов, и было не ясно, когда именно "Боруссия" будет проводить домашний матч.
Три взрывных устройства, начиненных поражающими элементами, он расположил в кустах по пути предполагаемого следования автобуса. В действие все они были приведены отдельными дистанционными взрывателями.

Вечером 11 апреля в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с французским "Монако" возле автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства. В результате пострадал испанский защитник хозяев Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки.

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