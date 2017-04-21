Власти ФРГ депортируют марокканца, планировавшего теракт у посольства РФ

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БЕРЛИН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Власти Германии депортируют из страны марокканца, который был задержан под Лейпцигом по подозрению в подготовке теракта. Как сообщило МВД федеральной земли Саксония, окружной суд в Лейпциге принял решение о депортационном аресте 24-летнего мужчины.
Подозреваемый уже 21 апреля будет переведен в одно из пенитенциарных учреждений в земле Рейнланд-Пфальц. Оттуда его депортируют в Марокко.
Мигрант был задержан в начале апреля в приюте для беженцев в местечке Борсдорф под Лейпцигом. По данным газеты Der Tagesspiegel, он намеревался смешаться с участниками демонстрации, намеченной у стен посольства РФ в Берлине, и совершить теракт. Возможно, он хотел это сделать "в качестве мести за поддержку Россией (президента Сирии) Башара Асада", писало издание.