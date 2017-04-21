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WikiLeaks опубликовала новые секретные документы ЦРУ

Международная панорама
21 апреля, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Из публикации следует, что секретная программа "Плачущий ангел" для слежки была разработана для многофункциональных телевизоров Samsung F Series
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Организация WikiLeaks опубликовала инструкцию по использованию программы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США "Плачущий ангел" (Weeping Angel). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Как следует из публикации, секретная программа разработана для многофункциональных телевизоров Samsung F Series. Ранее Wikileaks сообщала, что "Плачущий ангел" позволяет производить звукозапись при помощи вмонтированного в телевизор микрофона, с последующей отправкой данных в ЦРУ.

Данный инструмент был разработан ЦРУ совместно с британской службой контрразведки MI-5. В сообщении отмечается, что основой для "Ангела" послужила более ранняя британская программа под названием "Распространение".

"Плачущий Ангел" - новая публикация Wikileaks из серии Vault 7 ("кодовое название крупнейшей серии утечек материалов ЦРУ - прим. ТАСС). Wikileaks 7 марта приступила к публикации массива данных о различных способах кибершпионажа, применяемых ЦРУ. Из этой информации, к примеру, следовало, что ведомство в Лэнгли разработало программы, позволяющие производить слежку при помощи мобильных телефонов, а также технологии, благодаря которым можно получить доступ к смартфонам по всему миру. Последние позволяют считывать аудиотрафик и электронные сообщения, в том числе в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram.

WikiLeaks - международная некоммерческая организация и веб-сайт, специализирующийся на публикации в интернете секретных и конфиденциальных документов различного характера без раскрытия их источников.

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