Генсек ООН провел первую встречу с Трампом

Алексей Береглазов подписал контракт с клубом НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс"Спорт 21 апреля, 20:57
Солиста "Воплей Видоплясова" потребовали привлечь к ответственности за идею о геттоОбщество 21 апреля, 20:57
Хоккеист Проворов сыграет в паре с Любушкиным в матче сборной России против швейцарцевСпорт 21 апреля, 20:44
Тренер: сомнительное судейство лишило российскую гимнастку Еремину бронзы ЧЕСпорт 21 апреля, 20:38
Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга братья Азимовы лишены гражданства РФПроисшествия 21 апреля, 20:25
Орешкин и Кудрин договорились на КЭФ-2017 о позитивной конкуренции своих стратегийЭкономика и бизнес 21 апреля, 20:09
Генсек ООН провел первую встречу с ТрампомМеждународная панорама 21 апреля, 19:51
Эксплуатация системы "Пит-стоп" в тестовом режиме в Москве завершенаОбщество 21 апреля, 19:47
Колобков в Страсбурге встретился с представителями стран-членов при Совете ЕвропыСпорт 21 апреля, 19:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел сегодня первую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, переговоры прошли в Белом доме в Вашингтоне.
"Генеральный секретарь и президент договорились встретиться еще раз в ближайшее время. По мнению генерального секретаря, он конструктивно обсудил сотрудничество между ООН и США", - сказал Дюжаррик. По его словам, встреча длилась "10 или 15 минут". Он не уточнил, какие именно темы затронули собеседники. "Это была хорошая, интересная дискуссия", - добавил представитель генсека.
Генсек ООН находится с официальным визитом в Вашингтоне, где участвует в мероприятиях по линии Международного валютного фонда. Как сообщил Дюжаррик, перед встречей с Трампом Гутерриш провел переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером.
Представители новой администрации США неоднократно выражали недовольство тем, как устроена работа ООН. В конце декабря Трамп пригрозил, что после его вступления в должность главы государства все, что касается всемирной организации, "будет иначе". Эта ремарка стала ответом на принятие Советом Безопасности резолюции против поселенческой деятельности Израиля - ближайшего союзника США.
В марте Белый дом опубликовал проект бюджета страны, который предусматривает сокращение финансирования ООН и ее программ. В настоящее время США покрывают свыше 22% регулярного бюджета всемирной организации, который составляет примерно $5,4 млрд, а также 28,5% расходов на миротворческие операции, стоимость которых оценивается в $7,9 млрд. Антониу Гутерриш ранее предупредил, что сокращение ассигнований США негативно повлияет на усилия по реформированию ООН, и выразил готовность обсудить с американскими властями вопросы финансирования организации.