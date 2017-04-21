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Генсек ООН провел первую встречу с Трампом

Международная панорама
21 апреля, 19:51 дата обновления: 21 апреля, 20:04 UTC+3
Переговоры прошли в Белом доме, стороны за 10-15 минут обсудили сотрудничество между ООН и США
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© EPA/SHAWN THEW

ООН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел сегодня первую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, переговоры прошли в Белом доме в Вашингтоне.

"Генеральный секретарь и президент договорились встретиться еще раз в ближайшее время. По мнению генерального секретаря, он конструктивно обсудил сотрудничество между ООН и США", - сказал Дюжаррик. По его словам, встреча длилась "10 или 15 минут". Он не уточнил, какие именно темы затронули собеседники. "Это была хорошая, интересная дискуссия", - добавил представитель генсека.

Генсек ООН находится с официальным визитом в Вашингтоне, где участвует в мероприятиях по линии Международного валютного фонда. Как сообщил Дюжаррик, перед встречей с Трампом Гутерриш провел переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером.

Представители новой администрации США неоднократно выражали недовольство тем, как устроена работа ООН. В конце декабря Трамп пригрозил, что после его вступления в должность главы государства все, что касается всемирной организации, "будет иначе". Эта ремарка стала ответом на принятие Советом Безопасности резолюции против поселенческой деятельности Израиля - ближайшего союзника США.

В марте Белый дом опубликовал проект бюджета страны, который предусматривает сокращение финансирования ООН и ее программ. В настоящее время США покрывают свыше 22% регулярного бюджета всемирной организации, который составляет примерно $5,4 млрд, а также 28,5% расходов на миротворческие операции, стоимость которых оценивается в $7,9 млрд. Антониу Гутерриш ранее предупредил, что сокращение ассигнований США негативно повлияет на усилия по реформированию ООН, и выразил готовность обсудить с американскими властями вопросы финансирования организации.

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Трамп, Дональд Гутерриш, Антониу
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