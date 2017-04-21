Белый дом начинает готовиться к остановке работы правительства США

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Белый дом не ожидает вынужденной приостановки работы федерального правительства США из-за отсутствия бюджета на текущий финансовый год, но на всякий случай уже начинает к ней готовиться. "Хотя мы не предполагаем перерыва, осмотрительность и здравый смысл требуют подготовки рутинных оценок" на случай подобной ситуации, заявил журналистам руководитель Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Мик Малвейни.

Одновременно репортерам раздали справку о тех шагах, которые администрация Дональда Трампа намерена предпринять в складывающейся ситуации. Авторы документа напоминают, что срок действия резолюции о временном финансировании правительства истекает 28 апреля. Соответственно АБУ считает необходимым "начать делать подготовительные шаги", хотя, на его взгляд, "риск реальной приостановки деятельности правительства представляется небольшим".

Судя по справке, первый подготовительный шаг сводится к тому, что за неделю до истечения срока действия временной резолюции должно быть проведено межведомственное совещание правительства США. Его министерствам и ведомствам поручено обновить и представить собственные планы. Впрочем, АБУ напоминает, что такие планы у всех давно есть, что они в последний раз подвергались "всеобъемлющему пересмотру" в августе 2015 года, а обновлялись в рабочем режиме - не далее как в декабре прошлого года. "С учетом этих обновлений мы не ожидаем многочисленных изменений", - указывается в справке.

Федеральный бюджет США составляется и утверждается Конгрессом на основании запроса администрации. При администрации Барака Обамы такой порядок несколько раз приводил к кризисам, поскольку у Демократической "партии власти" не было большинства среди законодателей. Но теперь и Белый дом, и Конгресс контролируются Республиканской партией Дональда Трампа.