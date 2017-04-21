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Слушания по приписываемому РФ вмешательству в выборы в США пройдут 2 мая в Конгрессе

Международная панорама
21 апреля, 20:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Письмо с приглашением принять в участие в слушаниях уже направлено директору ФБР и главе АНБ
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке палаты представителей Конгресса США созывает 2 мая закрытые слушания по поводу приписываемого России вмешательства в предвыборные политические процессы в США. Об этом сообщается на сайте комитета.

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Письмо с приглашением принять в них участие уже было направлено директору ФБР Джеймсу Коми и главе АНБ адмиралу Майклу Роджерсу.

Согласно сообщению, еще одни слушания, публичные, должны будут состояться после 2 мая. К участию в них приглашены бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, экс-директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер и бывшая и.о. министра юстиции и генерального прокурора США Салли Йейтс.

Первые слушания по этому делу состоялись в комитете 20 марта. Еще одни были запланированы на 28 марта, но в назначенный день комитет сообщил, что принял решения их отложить.

Ранее американские законодатели объявили о начале расследования совершенных во время президентской кампании кибератак против американских политических организаций, ответственность за которые Вашингтон пытается приписать Москве. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам.

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