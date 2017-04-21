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Комиссия ООН пока не смогла установить причастность Дамаска к химатаке 4 апреля

Международная панорама
21 апреля, 21:36 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
В организации сообщили, что следователи пока не установили взаимосвязь между аиаударом в Хан-Шейхуне и "выбросом газа"
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ООН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии изучает различные версии совершения газовой атаки в городе Хан-Шейхун 4 апреля, но на данный момент не может подтвердить заявления западных стран о том, что ответственность за нападение несут правительственные силы. Об этом заявил журналистам председатель комиссии Паулу Сержиу Пинейру.

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По его словам, после опросов очевидцев, изучения фото- и видеоматериалов, а также консультаций с медицинскими и военными экспертами следователи установили, что 4 апреля примерно в 07:00 по времени Дамаска по Хан-Шейхуну была нанесена серия авиаударов. "Это совпало с выбросом химического вещества, подобного зарину, как подтвердила вчера ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия). Второй налет на эту местность был осуществлен в период с 11:00 до 12:00, удару подверглось медицинское учреждение, которое оказывало помощь жертвам (химической) атаки", - сказал Пинейру.

В то же время, он подчеркнул, что комиссия "не установила, чья авиация могла осуществить это нападение". "Мы только пришли к выводу, что оно имело место", - отметил Пинейру. Отвечая на вопрос ТАСС, он сообщил, что следователи "не установили взаимосвязь между аиаударом и выбросом газа". "Существует несколько версий, но мы пока не пришли к (окончательному) выводу", - добавил он. Как сообщил журналистам один из членов комиссии, также рассматривается версия, озвученная российской стороной - о том, что авиаудару подвергся склад, на котором боевики хранили химическое оружие.

Члены комиссии, созданной по решению Совета ООН по правам человека (СПЧ), в пятницу приняли участие в неформальной встрече с членами Совета Безопасности всемирной организации, обсудив с ними ситуацию в Сирии. По информации от дипломатов, инцидент в Хан-Шейхуне был одной из главных тем дискуссии, проходившей за закрытыми дверями. По словам Сержиу Пинейру, комиссия продолжит расследование предполагаемой химической атаки, и уже обратилась к правительствам ряда стран с просьбой предоставить имеющуюся у них информацию на этот счет. Об итогах своей работы следователи доложат СПЧ.

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