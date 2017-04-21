Жертвами беспорядков в Каракасе в ночь на пятницу стали 12 человек

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли и еще шестеро были ранены в ходе беспорядков, которые произошли в столице Венесуэлы Каракасе в ночь с четверга на пятницу. Об этом сообщает агентство AP.
По его информации, большая часть из них была убита ударом тока при попытке ограбить булочную. Как сообщает агентство AFP, остальные несколько человек были застрелены.
Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали решения верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу, занимающему должность губернатора штата Миранда, претендовать на выборные должности в течение 15 лет.
На этом фоне в Венесуэле с начала месяца проходят масштабные акции протеста, организуемые оппозицией, которые нередко перерастают в столкновения с полицией.