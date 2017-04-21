ООН: власти Сирии не позволили доставить лекарства и предметы гигиены в деревни Хомса

ООН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН, Международный Комитет Красного Креста и Сирийское общество Красного Полумесяца доставили гуманитарную помощь для 33,5 тыс. жителей нескольких деревень на севере провинции Хомс. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отметив, что сирийские власти не позволили включить в гуманитарный груз медикаменты и предметы гигиены.

"Вчера колонна, организованная ООН, Международным Комитетом Красного Креста и Сирийским обществом Красного Полумесяца, доставила продовольствие и другую помощь 33,5 тыс. нуждающихся людей в нескольких труднодоступных деревнях на севере провинции Хомс. В последний раз колонна с помощью добиралась в этот район 20 октября 2016 года. Некоторые припасы, в том числе предметы гигиены и медикаменты, не позволило доставить правительство", - сказал Дюжаррик.

По его словам, ООН продолжает призывать стороны конфликта в Сирии обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ "ко всем нуждающимся в Сирии, в особенности к миллионам людей, проживающим в труднодоступных и осажденных районах".