Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

SANA: ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в районе Эль-Кунейтры

Международная панорама
21 апреля, 22:25 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 21, апреля. /ТАСС
По данным агентства, израильская авиация нанесла два ракетных удара после того, как "сирийские военные предотвратили проникновение террористических группировок на подступах к Эль-Кунейтре"
Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 21 апреля. /ТАСС/. Израильская авиация атаковала сегодня позиции правительственной армии Сирии в провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщило информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По его данным, "ВВС Израиля со стороны оккупированных (Израилем) территорий нанесли два ракетных удара по одной из позиций армии в районе Хан-Арнаба". Результатом стал материальный ущерб. Отмечается, что "нападение произошло после того, как сирийские военные предотвратили проникновение террористических группировок на подступах к Эль-Кунейтре".

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что поразила источник огня в Сирии в ответ на обстрел Голанских высот со стороны САР. Три снаряда разорвались в незаселенной местности, пострадавших в результате обстрела нет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сирия Израиль
Темы
Кризис в Сирии
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ВВО объяснили "стягивание" войск РФ к границам КНДР плановой проверкой
2
СМИ: суд в США приговорил россиянина Селезнева к 27 годам тюрьмы
3
WikiLeaks опубликовала новые секретные документы ЦРУ
4
Радиотехнический комплекс летающего радара А-100 впервые испытали в полете
5
Солиста "Воплей Видоплясова" потребовали привлечь к ответственности за идею о гетто
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама