SANA: ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в районе Эль-Кунейтры

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БЕЙРУТ, 21 апреля. /ТАСС/. Израильская авиация атаковала сегодня позиции правительственной армии Сирии в провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщило информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.
По его данным, "ВВС Израиля со стороны оккупированных (Израилем) территорий нанесли два ракетных удара по одной из позиций армии в районе Хан-Арнаба". Результатом стал материальный ущерб. Отмечается, что "нападение произошло после того, как сирийские военные предотвратили проникновение террористических группировок на подступах к Эль-Кунейтре".
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что поразила источник огня в Сирии в ответ на обстрел Голанских высот со стороны САР. Три снаряда разорвались в незаселенной местности, пострадавших в результате обстрела нет.