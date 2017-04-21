Госдеп: необходимости создания еще одного механизма расследования инцидента в Идлибе нет

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ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США не видят необходимости в создании еще одного механизма для расследования предполагаемых химических атак в Сирии. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель Госдепартамента США.
Как заявил этот дипломат, "исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подавляющим большинством голосов отверг российско-иранское предложение о создании нового механизма расследования химической атаки в (сирийском городе) Хан-Шейхун, совершенной 4 апреля". Таким образом, "стороны сигнализировали о сохранении поддержки идущего беспристрастного расследования атаки, произошедшей 4 апреля", считает сотрудник внешнеполитического ведомства.
С точки зрения США, продолжал он, Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС), которая ведет данное расследование, "уже наделена полномочиями", позволяющими заниматься такого рода деятельностью. Если же данные о боевом применении отравляющих веществ подтверждаются, то Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию (СМР) химатак начинает работу для установления ответственных за инцидент, напомнил представитель Госдепартамента. Как он отметил, "и МУФС, и СМР являются независимыми и непредвзятыми механизмами и они пользуются полной поддержкой США".
Дипломат напомнил о том, что Россия и Сирия "согласились с созданием данных механизмов в 2014-2015 годах". А в ноябре 2016 года Совет Безопасности ООН единогласно продлил мандат СРМ еще на год, констатировал представитель Госдепартамента. "Таким образом, - полагает он, - нет необходимости (формирования) нового, дублирующего механизма по расследованию".
При этом дипломат обвинил Москву в использовании отвлекающих маневров "после каждого зверства, учиненного режимом" в Дамаске, а также в "попытках осложнить усилия по международному расследованию" вероятных случаев применения химоружия в Сирии и в тиражировании "мифов". Выдвигаемые Россией и Сирией версии "не опираются на факты", утверждал сотрудник Госдепартамента. Он охарактеризовал как "вопиющую попытку... пустить под откос... продолжающееся расследование" предложения Москвы и Тегерана, выдвинутые в ОЗХО. На взгляд американского дипломата, "совершенно ясно", что Россия и Иран "беспокоятся не о правде, а о защите режима (президента Сирии Башара) Асада".
Между тем, как подчеркнул ранее глава МИД России Сергей Лавров, "действия США и их западных союзников, которые заблокировали направление инспекторов для того, чтобы установить истину на месте инцидента с применением химических веществ, очень тревожны, потому что за ними скрывается попытка найти предлог, чтобы не выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН о политическом урегулировании и для того, чтобы переключить внимание мирового сообщества на создание предлогов, предпосылок, чтобы взять курс на смену режима".