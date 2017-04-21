Focus: подозреваемый в теракте в Дортмунде при задержании сознался в содеянном

БЕРЛИН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Мужчина, предположительно устроивший взрывы у автобуса с футболистами ФК "Боруссия" в Дортмунде, при задержании признался в содеянном. Об этом сегодня сообщило интернет- издание Focus Online со ссылкой на источники в силах безопасности.

По их информации, Сергей В. при задержании сказал сотрудникам GSG9 (спецназ федеральной полиции. - прим. ТАСС) следующие слова: "Это я, у вас в руках тот человек, которого вы искали". Подозреваемый сразу же отдал им ключи от своей квартиры, отметив, что они могут ее обыскать.

Ранее федеральная прокуратура в Карлсруэ выдала ордер на арест Сергея В., он помещен в следственный изолятор. Мужчина, который, по данным прокуратуры, имеет гражданства РФ и ФРГ, был задержан утром близ Тюбингена. Согласно данным следствия, молодой человек мог действовать из жажды наживы, так как непосредственно перед терактом через интернет он приобрел ценные бумаги "Боруссии". По версии следствия, он собирался посредством нападения спровоцировать колебания курса акций и заработать на этом.

Следствие исходит из того, что мужчина расположил три взрывных устройства, начиненных поражающими элементами, в кустах по пути предполагаемого следования автобуса "Боруссии". В действие все они были приведены 11 апреля отдельными дистанционными взрывателями. В результате пострадал испанский защитник дортмундского клуба Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. По мнению прокуратуры, Сергей В. действовал в одиночку.