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СМИ: спикер парламента Венесуэлы обвинил правительство в беспорядках в стране

Международная панорама
21 апреля, 23:18 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
В результате беспорядков в Каракасе в ночь на пятницу погибли более 10 человек
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МЕХИКО, 21 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес считает, что правительство во главе с Николасом Мадуро несет ответственность за всплеск насилия в стране. Об этом политик заявил на пресс-конференции. По данным Генеральной прокуратуры, в ночь на пятницу в беспорядках и грабежах в Каракасе погибли 11 человек, шестеро пострадали.

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© AP Photo/Jose Luis Magana
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Не менее 18 человек пострадали в ходе акций протеста в Каракасе

"Мы хотим дать отпор правительству, которое, выведя на улицы своих людей и раздав им оружие, теперь пытается сказать, что не имеет отношения к насилию, - цитирует Борхеса электронная версия газеты El Nacional. - Правительство разжигает насилие, не позволяя народу выразить свое мнение путем голосования".

Беспорядки в неблагополучных районах Каракаса начались после очередных антиправительственных манифестаций, которые оппозиция организует с начала месяца. Поводом для них послужили решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет. По данным оппозиционного "Блока демократического единства", только в четверг на акциях протеста пострадали более 220 человек.

Количество задержанных в ходе антиправительственных манифестаций и беспорядков с начала месяца составляет порядка тысячи человек, из них несколько сотен до сих пор остаются под стражей.

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Мадуро, Николас
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