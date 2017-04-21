СМИ: спикер парламента Венесуэлы обвинил правительство в беспорядках в стране

МЕХИКО, 21 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес считает, что правительство во главе с Николасом Мадуро несет ответственность за всплеск насилия в стране. Об этом политик заявил на пресс-конференции. По данным Генеральной прокуратуры, в ночь на пятницу в беспорядках и грабежах в Каракасе погибли 11 человек, шестеро пострадали.

"Мы хотим дать отпор правительству, которое, выведя на улицы своих людей и раздав им оружие, теперь пытается сказать, что не имеет отношения к насилию, - цитирует Борхеса электронная версия газеты El Nacional. - Правительство разжигает насилие, не позволяя народу выразить свое мнение путем голосования".

Беспорядки в неблагополучных районах Каракаса начались после очередных антиправительственных манифестаций, которые оппозиция организует с начала месяца. Поводом для них послужили решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет. По данным оппозиционного "Блока демократического единства", только в четверг на акциях протеста пострадали более 220 человек.

Количество задержанных в ходе антиправительственных манифестаций и беспорядков с начала месяца составляет порядка тысячи человек, из них несколько сотен до сих пор остаются под стражей.