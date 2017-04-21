Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вашингтон изучает идею назначения представителя по Украине

Международная панорама
21 апреля, 23:49 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Как сообщили в Госдепартаменте США, в настоящее время окончательных решений не выработано
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом действительно обсуждает возможность учреждения поста спецпредставителя США по урегулированию на Украине. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.

"В настоящее время идет обсуждение этой идеи, но окончательных решений не выработано", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства.

Ранее американское интернет-издание BuzzFeed, ссылаясь на двух неназванных европейских должностных лиц, сообщало, что правительство США, как ожидается, назначит специального посланника по урегулированию ситуации на Украине, который будет вести диалог напрямую с помощником президента России Владиславом Сурковым. Цитируя западного дипломата, издание уточняло, что данная инициатива пользуется поддержкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Смотрите также

Эмиссар США едет на Украину обсуждать программы военной помощи
Тиллерсон подтвердил создание рабочей группы РФ и США по решению проблем в отношениях
США могут сократить помощь Украине

Она якобы затрагивала тему возможного назначения такого спецпредставителя на переговорах с Трампом 17 марта в Вашингтоне. Оно должно быть произведено с ведома и одобрения госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Согласно изложенным BuzzFeed данным такое кадровое решение не потребует утверждения в Сенате Конгресса США. При предыдущей американской администрации во главе с президентом Бараком Обамой несколько раундов переговоров с Сурковым по Украине провела помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд. Возможное новое назначение поддерживается Францией и Германией как способ расширения масштабов участия США в процессе преодоления кризиса на Украине и, соответственно, усиления давления Запада на Россию на этом направлении, пишет BuzzFeed. "Если вы хотите оказать давление на россиян, то необходимо иметь на борту американцев", - сказал изданию по этому поводу западный дипломат.

Белый дом подтверждать или опровергать данные, опубликованные BuzzFeed, не стал. "У меня ничего на этот счет для вас нет", - ответил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, когда в пятницу на регулярном брифинге для журналистов его спросили об этом материале. Спайсер был в курсе данной публикации.

В структуре американского внешнеполитического ведомства до настоящего времени числилось 17 спецпосланников, часть из которых считается президентскими, и 15 спецпредставителей. Согласно данным американской печати, новая исполнительная ветвь власти США собиралась ликвидировать часть этих должностей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
США Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ВВО объяснили "стягивание" войск РФ к границам КНДР плановой проверкой
2
SANA: ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в районе Эль-Кунейтры
3
СМИ: суд в США приговорил россиянина Селезнева к 27 годам тюрьмы
4
СМИ сообщили об отставке директора Исаакиевского собора
5
WikiLeaks опубликовала новые секретные документы ЦРУ
6
Великобритания встревожена решением ВС РФ отнести "Свидетелей Иеговы" к экстремистам
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама