Вашингтон изучает идею назначения представителя по Украине

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом действительно обсуждает возможность учреждения поста спецпредставителя США по урегулированию на Украине. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.

"В настоящее время идет обсуждение этой идеи, но окончательных решений не выработано", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства.

Ранее американское интернет-издание BuzzFeed, ссылаясь на двух неназванных европейских должностных лиц, сообщало, что правительство США, как ожидается, назначит специального посланника по урегулированию ситуации на Украине, который будет вести диалог напрямую с помощником президента России Владиславом Сурковым. Цитируя западного дипломата, издание уточняло, что данная инициатива пользуется поддержкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Она якобы затрагивала тему возможного назначения такого спецпредставителя на переговорах с Трампом 17 марта в Вашингтоне. Оно должно быть произведено с ведома и одобрения госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Согласно изложенным BuzzFeed данным такое кадровое решение не потребует утверждения в Сенате Конгресса США. При предыдущей американской администрации во главе с президентом Бараком Обамой несколько раундов переговоров с Сурковым по Украине провела помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд. Возможное новое назначение поддерживается Францией и Германией как способ расширения масштабов участия США в процессе преодоления кризиса на Украине и, соответственно, усиления давления Запада на Россию на этом направлении, пишет BuzzFeed. "Если вы хотите оказать давление на россиян, то необходимо иметь на борту американцев", - сказал изданию по этому поводу западный дипломат.

Белый дом подтверждать или опровергать данные, опубликованные BuzzFeed, не стал. "У меня ничего на этот счет для вас нет", - ответил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, когда в пятницу на регулярном брифинге для журналистов его спросили об этом материале. Спайсер был в курсе данной публикации.

В структуре американского внешнеполитического ведомства до настоящего времени числилось 17 спецпосланников, часть из которых считается президентскими, и 15 спецпредставителей. Согласно данным американской печати, новая исполнительная ветвь власти США собиралась ликвидировать часть этих должностей.