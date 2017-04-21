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СМИ: сирийские войска сбили беспилотник террористов на севере Латакии

Международная панорама
21 апреля, 23:59 дата обновления: 22 апреля, 0:02 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
По информации агентства, при отражении атаки в горных районах Наввара, Айн-эль-Хор и Звейкат были убиты не менее 10 террористов
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БЕЙРУТ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии сбили беспилотный летательный аппарат, который использовали при атаке на их позиции на севере провинции Латакия террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Как передало агентство SANA, это уже не первый случай, когда боевики применяют БПЛА для нападения на оборонительные рубежи правительственных сил. Так, 31 марта два беспилотника пытались нанести удары по блокпостам сирийских военнослужащих в городах Каббана и Сермания на севере Латакии, но были сбиты зенитчиками.

По информации агентства, при отражении атаки в горных районах Наввара, Айн-эль-Хор и Звейкат были убиты не менее 10 террористов.

Сотни боевиков из "Джебхат ан-Нусры", включая наемников из Саудовской Аравии, Туниса, Турции и Индонезии, были ликвидированы на этой неделе в соседней провинции Хама, где сирийские войска вернули под контроль город Тейбат-эль- Имам. Сирийский военный источник сообщил SANA, что в ходе проведенной операции было уничтожено шесть единиц бронетехники и порядка 70 военно-транспортных средств противника. Захвачено большое количество боеприпасов, орудия и минометы.

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