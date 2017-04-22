Генпрокуратура Украины просит МВД лишить гражданства депутата Рады Артеменко

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел страны Арсену Авакову с просьбой лишить украинского гражданства депутата Верховной рады Андрея Артеменко. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"В ходе расследования уголовного производства по фактам совершения преступления по статье "Государственная измена" собрано достаточно документов, которые указывают, что Артеменко получил гражданство Канады и имеет паспорт гражданина Канады", - написала она на странице в Facebook.

Согласно украинскому законодательству, одним из оснований для прекращения гражданства является добровольное приобретение гражданства другого государства. Вопросами лишения также может заниматься миграционная служба, однако решение вступает в силу после подписания президентом Украины соответствующего указа.

Дело о госизмене

В американских СМИ в феврале появилась информация о том, что Артменеко передал Майклу Флинну, который в то время был помощником президента США по национальной безопасности, план, касающийся статуса Крыма и снятия санкций против России.

По информации телеканала CNN, один из пунктов плана касается принадлежности Крыма, который воссоединился с Россией в 2014 году. В документе якобы говорилось о возможности "сдачи в аренду" полуострова России на срок от 50 до 100 лет. Как отмечала ранее газета The New York Times (NYT), план также предполагает снятие антироссийских санкций.

О том, что план Артеменко был передан Флинну, первой сообщила NYT. Она утверждала, что это произошло примерно за неделю до отставки последнего с поста помощника Трампа по национальной безопасности, которую американский президент принял 13 февраля. Поводом для ухода Флинна с должности стали подозрения в том, что он неполно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих телефонных контактах с послом России в Вашингтоне.

После публикации в NYT в отношении Артеменко на Украине было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Он также был исключен из состава фракции Радикальной партии Олега Ляшко в Верховной раде. Артеменко, являющийся замглавы комитета по вопросам евроинтеграции в Верховной раде, ранее заявлял о провале ассоциации с Евросоюзом и призвал к скорейшему восстановлению связей с Россией и странами СНГ.