СМИ: Куба и Марокко восстановили дипотношения, разорванные 37 лет назад

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ГАВАНА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Куба и Марокко сегодня восстановили дипломатические отношения, которые были разорваны в 1980 году. Как сообщило агентство Prensa Latina, церемония подписания соответствующего соглашения состоялась в постоянном представительстве Кубы при ООН в Нью-Йорке.
Подписи под договором поставили постоянные представители Кубы и Марокко при ООН Анаянси Родригес Камехо и Омар Хилаль.
В начале апреля король Марокко Мухаммед VI совершил частный визит на остров Свободы. Кубинские СМИ эту поездку не освещали, однако, по данным марокканских интернет- изданий, монарх встретился с представителями властей карибского государства.
"Правительства обеих стран приступили к восстановлению дипломатических отношений, руководствуясь взаимным стремлением развивать связи в области политики, экономики и культуры на основании дружбы и сотрудничества", - отмечает Пренса Латина.
Королевство Марокко разорвало дипломатические отношения с Кубой после того, как остров Свободы признал Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР), которая была провозглашена в 1976 году Фронтом ПОЛИСАРИО, борющимся за независимость Западной Сахары. Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства.