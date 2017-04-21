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СМИ: Куба и Марокко восстановили дипотношения, разорванные 37 лет назад

Международная панорама
21 апреля, 23:59 дата обновления: 22 апреля, 0:00 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев
Подписи под договором поставили постоянные представители Кубы и Марокко при ООН Анаянси Родригес Камехо и Омар Хилаль
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ГАВАНА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Куба и Марокко сегодня восстановили дипломатические отношения, которые были разорваны в 1980 году. Как сообщило агентство Prensa Latina, церемония подписания соответствующего соглашения состоялась в постоянном представительстве Кубы при ООН в Нью-Йорке.

Подписи под договором поставили постоянные представители Кубы и Марокко при ООН Анаянси Родригес Камехо и Омар Хилаль.

В начале апреля король Марокко Мухаммед VI совершил частный визит на остров Свободы. Кубинские СМИ эту поездку не освещали, однако, по данным марокканских интернет- изданий, монарх встретился с представителями властей карибского государства.

"Правительства обеих стран приступили к восстановлению дипломатических отношений, руководствуясь взаимным стремлением развивать связи в области политики, экономики и культуры на основании дружбы и сотрудничества", - отмечает Пренса Латина.

Королевство Марокко разорвало дипломатические отношения с Кубой после того, как остров Свободы признал Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР), которая была провозглашена в 1976 году Фронтом ПОЛИСАРИО, борющимся за независимость Западной Сахары. Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства.

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