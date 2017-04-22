Во Франции наступил день тишины перед первым туром президентских выборов

ПАРИЖ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Избирательная кампания перед президентскими выборами во Франции завершилась - в стране в субботу наступил день тишины перед намеченным на 23 апреля первым туром голосования.

Согласно французскому Избирательному кодексу, с этого момента кандидатам в президенты запрещается проводить предвыборные митинги, давать интервью в СМИ или какими-либо иными способами вести агитацию, а средствам массовой информации - публиковать данные, которые могут повлиять на мнение французских избирателей перед выборами. Таким образом, 45 млн французских избирателей предоставлена возможность в спокойной обстановке подготовиться к общенациональному голосованию.

Расклад сил перед голосованием

Согласно последним опросам общественного мнения, фаворитом предвыборной гонки является молодой политик и лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон, за которого в первом туре готовы отдать голоса порядка 23% избирателей. Формально он идет на выборы как беспартийный кандидат, однако в его поддержку выступили многие министры от правящей Соцпартии и представители ближайшего окружения президента Франсуа Олланда. Это дало основания французским СМИ утверждать, что за Макроном стоит непосредственно Елисейский дворец.

Макрон смог переманить на свою сторону многих социалистов, создав тем самым беспрецедентную ситуацию в истории Франции. Из-за лидера "На марше" кандидат от правящей Соцпартии Бенуа Амон, заслуживший право баллотироваться по итогам праймериз, растерял поддержку однопартийцев и очутился в числе аутсайдеров.

Почти вровень с Макроном идет лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, за которую в первом туре готовы отдать голоса 22% избирателей. По мнению аналитиков, именно эти два кандидата могут выйти во второй тур.

Неопределившиеся избиратели

Особенностью нынешних президентских выборов во Франции является очень высокий процент неопределившихся избирателей. Примерно треть электората во Франции пока с уверенностью не может сказать, за кого проголосует 23 апреля. "В действительности реальные шансы выйти во второй тур есть не только у Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен, но и у их ближайших соперников - представителя "Республиканцев" Франсуа Фийона и лидера левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона", - сказал корреспонденту ТАСС французский политолог Бернар Сананес.

Согласно последним опросам, за Фийона готовы проголосовать не менее 20% французов, за Меланшона - порядка 19% избирателей. "Эти цифры показывают, что разрыв между основными кандидатами очень невелик и находится в пределах так называемой социологической погрешности. То есть многое будет завесить от мнения до сих пор не определившихся кандидатов, а также явки в день голосования", - пояснил Сананес.

Так, отмечает политолог, электорат Ле Пен всегда организован и активно участвует в выборах. Это же можно сказать об избирателях, симпатизирующих Фийону, а вот 39-летний Макрон, пришедший в большую политику относительно недавно, не может этим похвастаться, подчеркивает Сананес.

"Ничто пока не предрешено", - считает профессор математики и специалист по прогнозам Бертран Ошкорн, скептически относящийся к прогнозам социологов. Он, в частности, обратил внимание на то, что ни одна из социологических служб не исключила из подсчетов "заведомо ложные ответы". "Вдобавок критерии выборки респондентов для соцопросов весьма туманны: например, более возрастной электорат, поддерживающий Фийона просто не пользуется интернетом для участия в электронных опросах и не отвечает на соответствующие вопросы в сети", - пояснил он.

Выборы на фоне террористической угрозы

За три дня до выборов 39-летний француз арабского происхождения открыл прицельный огонь из автомата по сотрудникам полиции на Елисейских полях. В результате один полицейский погиб, двое получили ранения. Также легко была ранена туристка из ФРГ. Сам нападавший был ликвидирован ответным огнем.

Олланд заявил, что это был теракт. Через некоторое время ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Инцидент со стрельбой в центре французской столицы произошел в тот момент, когда по телеканалу "Франс-2" шли последние теледебаты с участием всех 11 претендентов на высший государственный пост. Получив известие о случившемся, кандидаты по очереди выразили соболезнования семье погибшего полицейского и выразили солидарность со всеми стражами порядка. Фийон также заявил, что "в сложившихся условиях дальнейшее ведение кампании становится неуместным", и объявил об отмене всех предвыборных мероприятий, запланированных на пятницу. Такое же решение приняли в штабе Ле Пен.

В ходе предвыборной кампании Фийон неоднократно заявлял о необходимости покончить с "исламским тоталитаризмом" во Франции. Ле Пен же не раз выступала против бесконтрольной миграции и предлагала закрыть границы Франции, а уличенных в террористической деятельности лиц с двойным гражданством высылать из страны.

Избирательный процесс

Победители по итогам первого тура президентских выборов пройдут во второй тур, который запланирован на 7 мая. Новый глава государства должен будет в течение нескольких дней сформировать правительство. Затем во Франции пройдут парламентские выборы, которые также будут проводиться в два тура - 11 и 18 июня. Шансы правящей сейчас Социалистической партии остаться у власти на новый пятилетний срок, согласно текущим опросам, минимальны.