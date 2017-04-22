Эксперты: подготовка к ядерному испытанию в КНДР возобновлена

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ВАШИНГТОН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Подготовка к проведению нового ядерного испытания в КНДР на полигоне Пунгери возобновилась. Об этом сообщил в пятницу Американо-корейский институт Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне.
Ссылаясь на сделанные 19 апреля снимки с космических спутников, эксперты утверждают, что Пхеньян, "по всей видимости, готовится к испытанию ядерного оружия". "Спутниковые снимки показывают, что на полигоне Пунгери может быть в любой момент проведено шестое ядерное испытание, после того, как будет получен приказ от Пхеньяна", - заключили специалисты.
Ранее аналитики сообщали, что подготовка к ядерному испытанию была заморожена.
При этом они подчеркнули, что в этот раз "игры в волейбол не наблюдаются". Дело в том, что на полигоне в трех местах недавно были проведены соревнования по волейболу. В частности, волейбольная сетка была натянута у центрального командного пункта этого объекта.
В КНДР к настоящему времени было проведено пять ядерных испытаний. В ответ Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна многочисленные санкции.