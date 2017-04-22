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NYT: Обама решил не критиковать Трампа в ходе серии выступлений в США и Европе

Международная панорама
22 апреля, 1:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Сообщается, что экс-президент принял такое решение, чтобы не давать Дональду Трампу дополнительных очков и шанса сплотить своих сторонников, разочарованных итогами первых ста дней его правления
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НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Барак Обама завершает затянувшийся отдых и в предстоящие четыре недели планирует присутствовать или выступить на 28 различных мероприятиях в США и Европе. Бывший президент решил принципиально воздерживаться от критики своего преемника Дональда Трампа, чтобы не давать ему дополнительных очков и шанса сплотить своих сторонников, разочарованных неубедительными итогами первых ста дней правления республиканца. Об этом сообщила газета The New York Times.

Она изложила сведения помощников Обамы из числа его бывших советников в Белом доме. Они убеждены, что любые высказывания 44-го президента США в нынешней накаленной политической обстановке в стране будут однозначно истолкованы как критика Трампа. Такой подход, по мнению Обамы, сыграет на руку республиканцу, так как позволит ему навязать обмен критическими выпадами, поднять шумиху в прессе и консолидировать своих сторонников.

Поэтому демократ решил в выступлениях игнорировать такие актуальные для американцев вопросы, как миграция, здравоохранение, внешняя политика, и сосредоточиться на более общих темах - воспитании нового поколения лидеров в США, экологии планеты, гражданских свободах и правах в мире, пояснили источники издания.

Они не раскрыли, сколько денег Обама будет брать за свои выступления. Гонорары Билла Клинтона после ухода из Белого дома в 2001-2015 годы превышали $200 тысяч за речь, а Джорджа Буша - младшего достигали $175 тысяч, напоминает газета.

Первое выступление Обамы после истечения срока полномочий состоится 24 апреля в Университете Чикаго. Этот вуз выбран не случайно: демократ на протяжении 10 лет преподавал там право, и в июле прошлого года было принято решение о том, что рядом с территорией университета, на территории Джексон-парка, будет построена президентская библиотека Обамы.

У 44-го главы государства запланирована также серия выступлений в Бостоне (штат Массачусетс) и в других городах США и Европы. Обама планирует вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель принять участие в публичных дискуссиях у Бранденбургских ворот 25 мая.

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Обама, Барак Трамп, Дональд
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