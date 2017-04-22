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Трамп не преодолел разногласий с Меркель по НАТО, несмотря на хорошие личные контакты

Международная панорама
22 апреля, 3:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Президент США охарактеризовал персональные отношения с канцлером Германии как "невероятное взаимное расположение"
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп

© EPA/PAT BENIC / POOL

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп, несмотря на хорошие личные контакты с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, продолжает расходиться с ней во взглядах на оборонные расходы стран НАТО и иммиграцию. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press (AP).

Его спросили, рассчитывал ли он установить взаимопонимание с Меркель на личном уровне во время встречи, состоявшейся в Белом доме 17 марта. "Нет, потому что я расхожусь (с ней) во взглядах в плане оплаты НАТО и иммиграции", - признал Трамп. При этом он охарактеризовал персональные отношения с канцлером Германии как "невероятное взаимное расположение". "Люди доверяют мне из-за того, что у меня складываются замечательные отношения со всеми лидерами, включая (президента Египта Абдель Фаттаха) ас-Сиси", - продолжал президент США.

Он повторил объяснение казуса с непожатием руки, привлекшего внимание прессы во время встречи с Меркель в Белом доме. "Кажется, тогда кто-то крикнул, чтобы я пожал ей руку, но я этого не услышал. Мы провели в обществе друг друга довольно много времени, и я уже жал ей руку раза четыре", - сказал Трамп.

Он и Меркель в ходе переговоров 17 марта в Вашингтоне обсуждали тему обороны, НАТО и оборонных расходов. Ранее британская газета "Санди таймс" со ссылкой на источник в немецком правительстве сообщила, что в ходе визита канцлера ФРГ президент США выставил германской стороне счет на 375 млрд долларов, которые Берлин "задолжал" НАТО за меры, предпринятые альянсом для обороны Германии. Газета также уверяла, что один из германских министров охарактеризовал переговоры между лидерами двух стран как "возмутительные".

27 марта официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что информация в публикации "Санди таймс" "не соответствует действительности".

Трамп является сторонником модернизации Североатлантического альянса на основе предъявления равных требований ко всем его членам. Они состоят в том, чтобы каждая страна, входящая в НАТО, выделяла бы из своего госбюджета на нужды обороны не менее 2% от объема ВВП.

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Трамп, Дональд Меркель, Ангела
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