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Трамп: теракт в Париже может укрепить позиции Ле Пен перед выборами во Франции

Международная панорама
22 апреля, 4:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
При этом президент США отказался отвечать на вопрос, победит ли, по его мнению, лидер "Национального фронта" на выборах
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НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Теракт в Париже повлияет на настрой избирателей перед первым туром президентских выборов во Франции, который запланирован на 23 апреля, а также может содействовать укреплению позиций лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Такое мнение высказал в пятницу в интервью агентству Associated Press (AP) президент США Дональд Трамп.

"Я считаю, что он (теракт) существенно повлияет на людей, которые собираются голосовать на выборах", - сказал он.

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Ему был также задан вопрос о том, будет ли теракт косвенно играть на руку Ле Пен. "Думаю, что да", - ответил Трамп, который не стал отвечать на вопрос, должна ли, по его мнению, лидер "Национального фронта" победить на выборах во Франции. "Комментировать не стану. Но я думаю, что это, вероятно, поможет ей, так как ее позиции наиболее сильны по вопросу охраны границ и будущего Франции", - пояснил глава государства.

В пятницу Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что теракт в Париже "будет иметь большое влияние на президентские выборы" во Франции. Чуть позже его пресс-секретарь Шон Спайсер заявил журналистам на брифинге в Белом доме, что никому из кандидатов на пост президента Франции Трамп предпочтения не отдает.

За три дня до выборов во Франции 39-летний француз арабского происхождения открыл прицельный огонь из автомата по сотрудникам полиции на Елисейских полях. В результате один полицейский погиб, двое получили ранения. Также легко была ранена туристка из ФРГ. Сам нападавший был ликвидирован ответным огнем.

Олланд заявил, что это был теракт. Через некоторое время ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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Теракт на Елисейских полях Президентские выборы во Франции
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