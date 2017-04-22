В Белом доме заявили о скорых подвижках в расследовании нарушений на выборах в США

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. В Белом доме в ближайшие две недели ожидают подвижек в планах расследовать фальсификации, допущенные на всеобщих выборах в США в ноябре прошлого года. Об этом сообщил в пятницу телекомпании CNN пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

В феврале президент Дональд Трамп подтвердил решимость сформировать комиссию во главе с вице-президентом Майклом Пенсом для проведения такого расследования. "По этому вопросу можно ожидать (подвижек) в пределах одной - двух недель. Но я не хотел бы опережать события", - заметил Спайсер.

Он, как информировала CNN, уточнил, что по этому поводу не последует обязательных к исполнению президентских указов. Спайсер также достаточно уклончиво ответил на вопрос по поводу формирования комиссии. Пресс-секретарь Белого дома сказал лишь, что вице-президент Пенс "будет в значительной степени вовлечен" в предстоящее расследование.

В феврале Трамп был настроен более определенно и заявлял о наличии достаточно веских оснований подозревать, что не менее 3 млн человек проголосовали незаконно на выборах 8 ноября 2016 года. "Я собираюсь создать комиссию во главе с вице-президентом Майклом Пенсом. Мы будем проверять все очень внимательно", - обещал Трамп.

Он неоднократно предупреждал о решимости "провести широкомасштабное расследование фальсификаций на выборах". По его данным, в результате различных махинаций миллионы голосов были незаконно занесены в актив его бывшей соперницы Хиллари Клинтон.

В итоге та, согласно официальным отчетам, собрала в стране в целом почти на 3 млн голосов больше, чем Трамп. Но практического значения это не имеет. На всеобщих выборах в США кандидаты борются за голоса не индивидуальных избирателей, а выборщиков, причем в каждом штате отдельно. Республиканец взял верх в 30 штатах из 50 и набрал 306 голосов выборщиков, тогда как для общей победы достаточно было и 270.