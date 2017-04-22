Экс-сотрудник финансового регулятора в Китае оштрафован на $36,4 млн

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ПЕКИН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Бывший сотрудник Государственного комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фэн Сяошу признан виновным в незаконных действиях с ценными бумагами. Как сообщает информационный интернет-портал Sina, экс-чиновник обязан выплатить штраф в размере 251 млн юаней ($36,4 млн).
"Фэн Сяошу пожизненно лишен права совершать операции на рынке ценных бумаг", - заявил официальный представитель Комитета Чжан Сяоцзюнь.
Кампания по борьбе с коррупцией и другими преступлениями в партийных рядах была развернута в Китае после прихода к власти в стране в 2012-2013 гг. "пятого поколения" руководства во главе с председателем КНР Си Цзиньпином.