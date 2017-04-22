Авианосная ударная группа США придет в Японское море до конца апреля

СИДНЕЙ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson придет в Японское море в ближайшие дни. Об этом сообщил в субботу вице-президент США Майкл Пенс после состоявшихся в Сиднее переговоров с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.

"Мы ожидаем, что авианосец придет в Японское море в ближайшие дни, до конца текущего месяца", - сказал он.

"КНДР не должна заблуждаться насчет намерения и решимости США и союзников обеспечивать мир и стабильность в этом регионе", - подчеркнул вице-президент США.

Тихоокеанское командование Вооруженных сил США 9 апреля подтвердило сведения, согласно которым АУГ направляется в сторону Корейского полуострова. В состав группы, кроме авианосца, входят палубное авиакрыло CVW-2, ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также ракетный крейсер Lake Champlain.

Как сообщило 18 апреля информационное агентство Kyodo со ссылкой на военный бюллетень Defence News, авианосная ударная группа все еще находится далеко от Корейского полуострова, куда она якобы была направлена 8 апреля из Сингапура. По состоянию на 15 апреля, как утверждается, она находилась в проливе между индонезийскими островами Ява и Суматра.