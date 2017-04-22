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Суд Панамы отпустил основателей Mossack Fonseca под залог в $1 млн

Международная панорама
22 апреля, 7:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
По словам адвоката, решение принято на основании того, что ее подзащитные сотрудничали со следствием
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© AP Photo/Arnulfo Franco

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Суд Панамы постановил выпустить под залог двух основателей компании Mossack Fonseca - Юргена Моссака и Рамона Фонсеку, арестованных в феврале по обвинению в отмывании денег, сокрытии активов и денежных средств "сомнительного происхождения". Об этом сообщило агентство Reuters.

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По его сведениям, каждый из обвиняемых за свое освобождение внес в казачестве залога $500 тыс. Моссак и Фонсека, взятые под стражу в столице Панамы, выйдут на свободу в ближайшие часы.

Адвокат основателей Mossack Fonseca Гильермина Макдональд, заявила, что суд принял решение об освобождении ее подзащитных под залог на том основании, что они сотрудничали со следствием и вероятность того, что они попытаются покинуть страну, минимальна.

Масштабное расследование, основанное на документах Mossack Fonseca было опубликовано в апреле 2016 года. Общий объем данных насчитывал 11,5 млн документов и охватывал период с 1977 по 2015 год. В документах содержались сведения об офшорных схемах, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран.

По данным организации WikiLeaks, публикацию "Панамских документов" финансировали Агентство по международному развитию США и Фонд Сороса.

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