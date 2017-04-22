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Нетаньяху не считает убедительными аргументы Москвы по поводу иранской базы в Сирии

Международная панорама
22 апреля, 7:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
При этом израильский премьер позитивно охарактеризовал двусторонние отношения с РФ
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НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в Москву затрагивал вопрос создания Ираном морской базы в Сирии и не услышал убедительных контраргументов. Об этом в пятницу в интервью телеканалу Fox News рассказал глава израильского кабмина, который 9 марта нанес визит в Москву.

Нетаньяху обвинил Исламскую Республику в попытке установить военную базу на побережье Сирии. "Они (иранцы) двинулись в Сирию в попытке создать военно-морскую базу на побережье Средиземного моря. Представьте себе Иран, его корабли и подводные лодки в Средиземном море. У вас (США) там дислоцирован Шестой флот, у нас ведется судоходство. Хотим ли мы, чтобы у Ирана была такая база в Средиземном море?", - задал премьер риторический вопрос.

Он сказал, что затрагивал этот вопрос на переговорах с российским руководством. "Я сказал г-ну Путину, что это далеко не лучшая идея. Я сказал, что иранская военно- морская база в Средиземноморье не отвечает ничьим интересам, включая Россию", - продолжал премьер. На вопрос об ответе российской стороны он утверждал, что "не услышал убедительных аргументов против".

Нетаньяху также затронул вопрос выполнения условий ядерной сделки с Тегераном. "Соглашение было подписано. Состояние экономики Ирана улучшается, у них теперь в распоряжении сотни миллионов долларов не только наличных, но и получаемых за счет инвестиций. Они теперь способны закупать больше вооружений, например, на основании договора, немедленно заключенного с Россией", - продолжал премьер Израиля.

Он позитивно охарактеризовал двусторонние отношения с РФ: "У нас хорошие отношения с Россией и с Путиным".

9 марта Нетаньяху совершил уже третий за последние 11 месяцев визит в российскую столицу. По дороге в Израиль в тот же день он сообщил израильским журналистам, что в ходе "важной встречи с президентом Путиным четко разъяснил, что в то время, как Израиль не возражает против того, что в отношении происходящего в Сирии должно быть заключено соглашение, он решительно выступает против возможности того, чтобы Иран сохранил военное присутствие в Сирии в рамках такого соглашения".

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин
Страны
Иран Сирия Россия Израиль
Темы
Кризис в Сирии Ситуация вокруг Ирана
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