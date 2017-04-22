Нетаньяху похвалил Трампа за попытку переориентировать СБ ООН на Иран и "Хезболлах"

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. США поступают верно, пытаясь сделать приоритетным вопросом в региональной повестке дня Совета Безопасности ООН политику Ирана и деятельность ливанской шиитской группировки "Хезболлах" на Ближнем Востоке, а не палестино-израильское урегулирование. Такое мнение высказал в переданном в пятницу интервью телеканалу Fox News премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Его попросили прокомментировать соответствующее выступление на этой неделе постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. "Во-первых, сделать такой выбор было замечательно. Я понимаю, что это идет не только от ее (постпреда США при ООН - прим. ТАСС) искренних убеждений, но и от президента Трампа. Он занял очень твердую и очень правильную позицию", - заявил Нетаньяху.

Он назвал дискуссии в Совете Безопасности ООН по палестино-израильскому урегулированию фарсом. "Потому что происходящее в Объединенных Нациях - это фарс. Этот ужасный режим и поддерживаемые им террористические организации поступают крайне несправедливо по отношению к женщинам, геям, христианам и езидам", - пояснил свое мнение премьер.

СБ ООН проводил ранее на этой неделе ежеквартальные дебаты по ситуации на Ближнем Востоке. Организовавшие заседание США предложили участникам дискуссии отойти от привычной палестино-израильской тематики и сосредоточиться на политике Ирана в регионе и деятельности террористических организаций.

В то время как ряд западных стран пошли на поводу у американской стороны и уделили существенное внимание иранскому вопросу в своих выступлениях, другие государства, в том числе Россия, не согласились с мотивом дебатов.

Во время своего выступления исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Петр Ильичев поблагодарил США за организацию заседания, но выразил "категорическое несогласие с попыткой подстроить его под внутренний контекст и исключительно свои внешнеполитические ориентиры".

Он обратил внимание, что в концептуальной записке, подготовленной США к "мероприятию, тема которого традиционно звучит как "Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос", американские коллеги умудрились обойти этот самый палестинский вопрос молчанием".

Ильичев также возмутился тем фактом, что в документе не нашли отражения угрозы, которые исходят от террористических организаций "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ) и других экстремистов, "от бесчинств которых продолжает страдать мирное население в Сирии, Ираке, Ливии".