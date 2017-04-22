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CNN рассказала о попытках спецслужб РФ внедриться в штаб Трампа

Международная панорама
22 апреля, 8:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Телекомпания называет одним из таких "слепых пособников" российских спецслужб Картера Пейджа, непродолжительное время работавшего помощником нынешнего президента США
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НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США прошлым летом получило сведения о попытках спецслужб России вслепую использовать советников и помощников Дональда Трампа с целью внедриться в предвыборный штаб республиканца. С таким утверждением выступила в пятницу телекомпания CNN.

Она в очередной раз подняла данную тему, ссылаясь на неназванных представителей США. CNN считает, что ее новая публикация, во многом повторяющая многие прежние, содержит "новую информацию". Эта информация, по словам телекомпании, "дополняет прорисовывающуюся картину того, что россияне пытались влиять на предвыборную кампанию в США 2016 года не только путем взлома электронной почты и пропаганды, но и за счет внедрения в узкий круг наиболее приближенных к Трампу лиц".

CNN называет одним из таких "слепых пособников" российских спецслужб Картера Пейджа, непродолжительное время работавшего помощником Трампа. Источники телекомпании допускают, что сам Пейдж не подозревал, кто именно и зачем его пытается использовать.

19 апреля газета The New York Times (NYT) информировала, что ФБР начало более интенсивно проводить расследование относительно утверждений о наличии связей между Россией и Дональдом Трампом после поездки Пейджа в Москву. По оценке издания, "из путешествия в Россию Пейджа, некогда малоизвестного, выросло широкомасштабное расследование, параллельно с которым теперь проводят два разбирательства в Конгрессе". Пейдж во время поездки в Москву в июле 2016 года выступил в Российской школе экономики.

На прошлой неделе газета The Washington Post (WP) опубликовала статью, в которой утверждалось, что ФБР США еще прошлым летом получило разрешение от суда на прослушку в отношении Пейджа. По сведениям издания, бюро и министерство юстиции получили возможность отслеживать контакты Пейджа, входившего тогда в штаб Трампа, в связи с тем, что, по мнению судьи, он "мог действовать в качестве агента другого государства, в данном случае России".

Пейдж назвал такую информацию тревожной, заявив, что это подтверждает его подозрения насчет "неправомерной и политически мотивированной слежки" в его отношении со стороны властей.

Ранее в этом месяце интернет-портал BuzzFeed сообщил, что Пейдж в 2013 году встречался с россиянином Виктором Подобным, против которого позднее в США были выдвинуты обвинения в осуществлении деятельности в качестве незарегистрированного зарубежного агента.

Пейдж подтвердил, что контактировал с Подобным, однако не знал, что тот мог являться иностранным агентом. Кроме того, Пейдж, по его словам, не передавал россиянину никакой секретной информации.

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