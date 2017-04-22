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Белоруссия и НАТО будут совершенствовать взаимодействие в рамках "Партнерства ради мира"

Международная панорама
22 апреля, 9:41 UTC+3 МИНСК МИНСК 22, апреля. /ТАСС
Стороны также обсудили проект оценочного документа, разработанного соответствующими структурами штаб-квартиры альянса на основе информации, предоставляемой Минском
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МИНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Перспективные направления развития сотрудничества в военной сфере, в том числе в рамках программы "Партнерство ради мира", а также ключевые вопросы региональной безопасности обсуждены в ходе визита в Минск делегации НАТО. Об этом сообщила "Белорусская военная газета".

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В ходе визита делегации штаб-квартиры НАТО прошло ежегодное совещание по вопросам участия Белоруссии в процессе планирования и оценки сил программы НАТО "Партнерство ради мира" (ПАРП), отмечает издание.

Состоялось обсуждение проекта оценочного документа, разработанного соответствующими структурами штаб-квартиры НАТО на основе информации, предоставляемой Белоруссией.Уточнен ряд практических вопросов по реализации целей партнерства, а также намечены пути по совершенствованию координации взаимодействия между Министерством обороны страны и структурными подразделениями альянса в рамках ПАРП, сообщает газета.

По итогам визита, который завершился 21 апреля, начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Олег Воинов встретился с главой делегации НАТО Полом Саверё.

Белоруссия участвует в программе НАТО "Партнерство ради мира" с 1995 года. В 2004 году республика присоединилась к "Процессу планирования и оценки сил" в рамках ПАРП.

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