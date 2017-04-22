Экскурсии в книгохранилище, букроссинг и встречи с авторами: гид по "Библионочи" в МосквеКультура 22 апреля, 10:30
Фигуристы Тарасова/Морозов стали вторыми в произвольной программе в парах на командном ЧМСпорт 22 апреля, 10:27
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты СатурнаКосмос 22 апреля, 10:14
Братиславский "Слован" не планирует покидать КХЛСпорт 22 апреля, 10:06
Рыбник и пендель: о чем говорят архангельские рыбаки и морякиАрктика сегодня 22 апреля, 10:00
Таски: болельщикам "Спартака" было бы приятно отпраздновать чемпионство на стадионе ЦСКАСпорт 22 апреля, 9:52
Ржига сохранил пост главного тренера клуба КХЛ "Слован"Спорт 22 апреля, 9:48
Защитник "Спартака" Таски надеется, что Промес не покинет команду после сезонаСпорт 22 апреля, 9:43
Белоруссия и НАТО будут совершенствовать взаимодействие в рамках "Партнерства ради мира"Международная панорама 22 апреля, 9:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Перспективные направления развития сотрудничества в военной сфере, в том числе в рамках программы "Партнерство ради мира", а также ключевые вопросы региональной безопасности обсуждены в ходе визита в Минск делегации НАТО. Об этом сообщила "Белорусская военная газета".
В ходе визита делегации штаб-квартиры НАТО прошло ежегодное совещание по вопросам участия Белоруссии в процессе планирования и оценки сил программы НАТО "Партнерство ради мира" (ПАРП), отмечает издание.
Состоялось обсуждение проекта оценочного документа, разработанного соответствующими структурами штаб-квартиры НАТО на основе информации, предоставляемой Белоруссией.Уточнен ряд практических вопросов по реализации целей партнерства, а также намечены пути по совершенствованию координации взаимодействия между Министерством обороны страны и структурными подразделениями альянса в рамках ПАРП, сообщает газета.
По итогам визита, который завершился 21 апреля, начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Олег Воинов встретился с главой делегации НАТО Полом Саверё.
Белоруссия участвует в программе НАТО "Партнерство ради мира" с 1995 года. В 2004 году республика присоединилась к "Процессу планирования и оценки сил" в рамках ПАРП.