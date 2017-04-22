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Welt: ЕС намерен обсудить прекращение переговоров о вступлении Турции в союз

Международная панорама
22 апреля, 9:41 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Такое решение было принято после референдума о внесении поправок в конституцию страны
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БЕРЛИН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. ЕС намерен обсудить вопрос временной приостановки переговоров о вступлении Турции в сообщество после референдума о внесении поправок в конституцию страны. Об этом сообщила газета Welt со ссылкой на дипломатические источники.

"Эта тема будет на повестке дня встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет в конце следующей недели на Мальте (28-29 апреля), главы МИД призовут Еврокомиссию (ЕК) рассмотреть, не нарушила ли Анкара основные линии переговоров о вступлении и, соответственно, не нужно ли их временно остановить", - приводит издание слова европейского дипломата, знакомого с ситуацией.

Как пишет Welt, в ЕС исходят из того, что ЕК в ближайшее время рекомендует приостановить переговоры с Анкарой на неопределенное время "из-за серьезного и продолжительного нарушения принципов свободы, демократии и прав человека" в Турции.

На состоявшемся 16 апреля в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице- президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

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Конституционный референдум в Турции
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