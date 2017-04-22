При нападении на военную базу в Афганистане погибли 150 человек

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. 150 афганских военнослужащих погибли, десятки получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на базу в провинции Балх. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на неназванный военный источник.
Ранее начальник пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС полковник ВВС Джон Томас информировал о 50 погибших. Официальных данных властей Афганистана о числе убитых военных пока нет.
По информации министерства обороны страны, атаковавшие прибыли в воинскую часть на двух армейских внедорожниках и были одеты в военную форму. Боевики совершили нападение на мечеть, в которой в это время находились военнослужащие.
В последнее время наблюдается активизация талибов в восточных и южных афганских провинциях (Логаре, Нангархаре, Гильменде), а также на севере страны (в Кундузе, Джаузджане и Парване). При этом все чаще полевые командиры и рядовые боевики движения присягают на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).