Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за обстрелов со стороны украинских силовиков

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Донецкая фильтровальная станция (ДФС) вновь обесточена и остановила свою работу из- за обстрелов со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".
"Сегодня в 9:40 ДФС вновь остановила работу. Известно, что в окрестностях станции повреждены линии электропередачи (ЛЭП)", - приводит его слова Донецкое агентство новостей (ДАН). По словам представителя предприятия, ЛЭП были повреждены предположительно накануне вечером в результате обстрелов.
Последний раз ДФС была обесточена 29 марта из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. Была повреждена электроподстанция, питающая станцию. Запустить работу станции удалось лишь 5 апреля.
Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии соприкосновения: Донецк, Ясиноватую, Васильевку и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое на подконтрольной Киеву территории. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.