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Белоруссия заявила Литве протест в связи нарушением литовским самолетом госграницы

Международная панорама
22 апреля, 12:39 UTC+3 МИНСК МИНСК 22, апреля. /ТАСС
Как подчеркнуто в ноте МИД, белорусская сторона ожидает разъяснений по поводу инцидента
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МИНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Белоруссии вручило ноту послу Литвы Андрюсу Пулокасу в связи с имевшим место 19 апреля нарушением литовским самолетом государственной границы Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи руководителю литовской дипмиссии была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Республики Беларусь литовским воздушным судном", - отметили в МИД.

В пресс-службе уточнили, что нарушение госграницы со стороны Литовской Республики было зафиксировано 19 апреля в 13:40. "Воздушное судно углубилось на территорию Беларуси на расстояние до 8 км и в 13 часов 43 минуты, совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства нашей страны", - проинформировали в МИД.

Все время нахождения в воздушном пространстве Белоруссии самолет контролировался средствами противовоздушной обороны. Как подчеркнуто в ноте МИД, белорусская сторона ожидает разъяснений по поводу инцидента.

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