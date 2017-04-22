СМИ: подозреваемых в подготовке терактов во Франции оставили под стражей еще на 24 часа

ПАРИЖ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Содержание под стражей подозреваемых в подготовке терактов во Франции, которые были задержаны в Марселе 18 апреля, продлено еще на 24 часа. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Два французских гражданина 23 и 29 лет были задержаны в Марселе сотрудниками спецподразделения полиции и Главного управления внутренней безопасности. Как сообщил министр внутренних дел Франции Маттиас Фекль, известно, что задержанные намеревались совершить теракты во время предвыборной кампании в стране.

Прокуратура Парижа по делам о терроризме начала следствие по подозрению в создании преступной организации, преследующей террористические цели, а также по статье о нелегальном хранении оружия.

Телеканал отмечает, что обычно во Франции без вынесения обвинений подозреваемые в совершении преступления содержатся под стражей не более 96 часов. К продлению этого срока правоохранительные органы прибегают крайне редко, указывает BFM TV.