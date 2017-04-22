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Суд в Киеве освободил задержанного соратника Яценюка Николая Мартыненко под поручительство

Международная панорама
22 апреля, 15:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, апреля. /ТАСС
Экс-депутату Верховной рады запрещено покидать пределы Киева без разрешения прокуратуры
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КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева определил меру пресечения для бывшего депутата Верховной рады Николая Мартыненко, который является соратником экс-премьера Украины Арсения Яценюка, в виде личного поручительства ряда депутатов парламента от фракции "Народный фронт" и министров от этой партии. Соответствующее решение озвучил на заседании следственный судья Александр Бобровник.

"Применить меру пресечения в виде личного поручительства", - сказал он, перечислив фамилии поручителей. Таким образом Мартыненко освобожден из-под стражи. Суд обязал поручителей обеспечить явку Мартыненко к следователям по первому требованию. Экс-депутату запрещено покидать пределы Киева без разрешения прокуратуры.

Обвинение просило суд арестовать экс-депутата на два месяца, предусмотрев альтернативу в виде денежного залога в сумме 300 млн гривен (около $11,2 млн).

После заседания Мартыненко заявил что удовлетворен решением суда. Ранее он отрицал все обвинения, выдвинутые в его адрес, в том числе причастность к фирмам- посредникам, которые фигурируют в деле. Заседание суда по избранию меры пресечения началось 21 апреля, в последствие объявлялся перерыв до 22 апреля.

Дело Мартыненко

Мартыненко был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) вечером 20 апреля в Киеве по подозрению в создании преступной организации, растрате имущества, злоупотреблении служебным положением. Согласно версии следствия, государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) заключило с подконтрольной Мартыненко компанией-посредником контракт на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014 - 2016 годах был нанесен ущерб в размере $17,3 млн. Санкции по предъявленным обвинениям предполагают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. По данному делу НАБУ также задержала первого заместителя главы правления компании "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому, который якобы координировал работу между компанией-посредником и ВостГОКом.

Мартыненко - давний соратник Яценюка, в Раде входил в состав премьерской фракции "Народный фронт" и занимал пост главы комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса. В декабре 2015 года Верховная рада досрочно лишила его депутатских полномочий. Мартыненко сам заявил о сложении полномочий еще 30 ноября 2015 года в эфире одного из украинских ток-шоу. По словам политика, в отношении него была развернута грязная политическая кампания.

Главным обвинителем экс-депутата стал его коллега от пропрезидентской фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко. Он заявлял, что НАБУ возбудило против Мартыненко более десяти уголовных дел, связанных с коррупцией.

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