Протесты в день тишины во Франции. Видеотрансляция

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Трансляция Ruptly
В день тишины перед президентскими выборами во Франции проходят митинги. Голосование состоится 23 апреля при режиме чрезвычайного положения, введенного в стране после ряда терактов.
На пост президента страны претендуют 11 кандидатов. Фаворитами президентской гонки являются основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и представитель партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. В числе кандидатов "второго эшелона" - лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат правящей Социалистической партии Бенуа Амон, председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер "Народного республиканского союза" Франсуа Асселино, кандидат от Новой антикапиталистической партии Филипп Путу, кандидат от французских коммунистов Натали Арто, а также основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад и депутат Жан Лассаль.