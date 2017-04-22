Fox: ИГ перенесло "столицу" в Сирии из Ракки в Дейр-эз-Зор

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Так называемая столица террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии была перенесена из Ракки в расположенный в 140 км юго-восточнее пригород Дейр-эз-Зора. Об этом в пятницу сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на данные Пентагона.
По данным телеканала, американские военные уже два месяца фиксируют массовое передвижение сотен "бюрократов и чиновников" ИГ из Ракки в Меядин. Городок с населением в несколько десятков тысяч человек находится на Евфрате, в 20 км ниже по течению от города Дейр-эз-Зор, столицы одноименной провинции. Именно там американские военные ликвидировали на этой неделе Абдурахмона Узбеки, близкого соратника главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
В последнее время антитеррористическая коалиция усилила удары по боевикам в Ракке. При этом в Пентагоне не считают, что ИГ полностью оставит этот населенный пункт: американские военные готовятся к жестоким боям за город.
Формирования вооруженной оппозиционной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) при поддержке ВВС США 6 ноября прошлого года начали операцию по освобождению Ракки, которая получила название "Гнев Евфрата". 4 февраля СДС объявила о старте новой фазы наступления на город с целью его полного окружения.