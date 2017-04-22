Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иракские военные начали кампанию по выявлению схронов оружия и "спящих ячеек" ИГ в Анбаре

Международная панорама
22 апреля, 17:44 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев
Поддержку наземным частям оказывают ВВС Ирака и западной коалиции во главе с США
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Силы безопасности Ирака начали серию операций в западной провинции Анбар для выявления "спящих ячеек" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила военно-информационная служба ВС арабской страны.

Контртеррористическая кампания проходит в районе города Кубайса и Хоран в пустынной местности Анбара, ее цель - уничтожение складов вооружения ИГ и нейтрализация ячеек радикалов, действующих на западе. Поддержку наземным формированиям оказывают ВВС Ирака и западной коалиции во главе с США.

Смотрите также
Обители зла: "Исламское государство" теряет города

Как сообщает разведка Ирака, в местечке Эль-Бакр эш-Шарки удалось ликвидировать "спящую ячейку" ИГ, планировавшую вылазки против сотрудников сил безопасности, нападения на объекты инфраструктуры и мирных граждан в Анбаре. При обыске было изъято 40 минометных снарядов кустарного производства, 90 динамитных шашек, 40 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте, самодельные взрывные устройства, оружие и припасы к ним. О числе боевиков, входивших в состав бандформирования, связанного с ИГ, информации нет.

Ранее арабские телеканалы передавали, что в операциях по зачистке запада страны от отрядов ИГ планировалось задействовать наземные силы ВС США, расквартированные на авиабазе Айн-эль-Асад в Анбаре. Поступали данные, что американские военнослужащие присоединятся к наступлению иракских сил на города Эль-Каим, Рава и Ана, остающиеся под контролем радикалов.

В Багдаде неоднократно заявляли, что в наземной фазе контртеррористической кампании задействованы исключительно иракские силы. Иракское руководство настаивает, что взаимодействие с США ограничивается логистической поддержкой, подготовкой военнослужащих (в том числе на базе Айн-эль-Асад), а также обменом разведданных. Кроме того, авиация ведомой Вашингтоном западной коалиции обеспечивает воздушное прикрытие иракским правительственным силам, действующим на земле.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Ялте открыли бюст 32-го президента США Франклина Рузвельта
2
Ремонт "Адмирала Кузнецова" начнется в сентябре и будет стоить 40 млрд рублей
3
Минфин не готовит предложений по обложению НДФЛ доходов от депозитов
4
Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов
5
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
6
Минфин считает, что физлица должны платить НДФЛ с доходов по депозитам
7
Атмосферное давление в Москве резко упало до рекордно низких значений
Темы дня
Загрузка...
Реклама