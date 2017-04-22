Иракские военные начали кампанию по выявлению схронов оружия и "спящих ячеек" ИГ в Анбаре

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Силы безопасности Ирака начали серию операций в западной провинции Анбар для выявления "спящих ячеек" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила военно-информационная служба ВС арабской страны.
Контртеррористическая кампания проходит в районе города Кубайса и Хоран в пустынной местности Анбара, ее цель - уничтожение складов вооружения ИГ и нейтрализация ячеек радикалов, действующих на западе. Поддержку наземным формированиям оказывают ВВС Ирака и западной коалиции во главе с США.
Как сообщает разведка Ирака, в местечке Эль-Бакр эш-Шарки удалось ликвидировать "спящую ячейку" ИГ, планировавшую вылазки против сотрудников сил безопасности, нападения на объекты инфраструктуры и мирных граждан в Анбаре. При обыске было изъято 40 минометных снарядов кустарного производства, 90 динамитных шашек, 40 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте, самодельные взрывные устройства, оружие и припасы к ним. О числе боевиков, входивших в состав бандформирования, связанного с ИГ, информации нет.
Ранее арабские телеканалы передавали, что в операциях по зачистке запада страны от отрядов ИГ планировалось задействовать наземные силы ВС США, расквартированные на авиабазе Айн-эль-Асад в Анбаре. Поступали данные, что американские военнослужащие присоединятся к наступлению иракских сил на города Эль-Каим, Рава и Ана, остающиеся под контролем радикалов.
В Багдаде неоднократно заявляли, что в наземной фазе контртеррористической кампании задействованы исключительно иракские силы. Иракское руководство настаивает, что взаимодействие с США ограничивается логистической поддержкой, подготовкой военнослужащих (в том числе на базе Айн-эль-Асад), а также обменом разведданных. Кроме того, авиация ведомой Вашингтоном западной коалиции обеспечивает воздушное прикрытие иракским правительственным силам, действующим на земле.