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Мэй не стала отвергать возможности повышения налогов после всеобщих выборов

Международная панорама
22 апреля, 18:14 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Встречаясь со сторонниками Консервативной партии среди избирателей города Дадли, премьер трижды ушла от ответа на вопросы о возможности повышения налогов новым правительством
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ЛОНДОН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не стала отвергать возможности повышения налогов после досрочных всеобщих выборов, которые она сама назначила на 8 июня. Встречаясь 22 апреля со сторонниками правящей Консервативной партии среди избирателей города Дадли (пригород Бирмингема), глава правительства трижды ушла от ответа на вопросы журналистов о возможности повышения налогов новым правительством тори, которое в случае весьма ожидаемой победы консерваторов будет сформировано после этих выборов.

Премьер ограничилась лишь общими фразами, что тори "всегда были и будут оставаться партией, которая верит в низкое налогообложение", а главные соперники консерваторов - лейбористы - наоборот, руководствуются "природным инстинктом всегда повышать налоги". По сути же вопросы корреспондентов центральных СМИ о том, насколько реальна перспективе роста налогообложения в самом ближайшем будущем, осталась без ответа.

Поводом для этих вопросов стало сделанное в пятницу в Вашингтоне заявление британского министра финансов Филипа Хаммонда, который выразил пожелание, чтобы у Соединенного Королевства была такая экономика, которая подвергалась бы "разумному налогообложению" и избавилась бы от бюджетного дефицита.

В марте 2017 года Хаммонду пришлось пойти на попятный и спустя всего неделю после обнародования проекта бюджета на 2017 год исключить из него пункт, предусматривавший повышение взносов в национальный страховой фонд для индивидуальных предпринимателей с 9% до 11%. Причиной стала острая критика со стороны своих же однопартийцев, с которой столкнулся канцлер казначейства. Они обвинили его в нарушении предвыборного манифеста тори от 2015 года, в котором значилось обещание не повышать взносы в этот фонд. Для правительства этот вынужденный разворот на 180 градусов стал очень болезненным моментом, продемонстрировавшим, что, будучи связанным обещаниями предыдущей администрации Консервативной партии, правительство Мэй не обладает всей полнотой свободы действий.

В том же манифесте тори также фигурирует обещание не повышать ставки подоходного налога и налога на добавленную стоимость. Поэтому заданные сегодня премьеру вопросы, касались не только и даже не столько страховых выплат, сколько прежде всего этих двух налогов.

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Мэй, Тереза
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