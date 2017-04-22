Вуянович: Черногории не нужен референдум о вступлении в НАТО

БЕЛГРАД, 22 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Референдум о вступлении в Североатлантический альянс Черногории не нужен. Как передает национальное телевидение Черногории (RTCG), об этом заявил президент страны Филип Вуянович.

"Он (референдум) был бы новым вызовом, новым риском для безопасности и новой ненужной активностью, которая стала бы повторением всех тех рисков, с которыми столкнулась Черногория за последние четыре года", - заявил Вуянович, добавив, что четыре года назад он сам считал референдум необходимым, но за эти годы "случилось много всего, что показало, что в народном волеизъявлении нет нужды".

По его мнению, прошедшие в октябре 2016 года в стране парламентские выборы были "практически вынесением решения о НАТО".

Ранее скупщина (парламент) Черногории внесла голосование о вступлении в НАТО в повестку дня работы парламента на 28 апреля. Законопроект доставлен в парламент на прошлой неделе с предложением принять закон по сокращенной процедуре, после принятия законопроекта Черногория представит ратификацию договора правительству Соединенных Штатов, которое является депозитарием договора. Дата получения документа о ратификации станет датой вступления Черногории в НАТО. В то же время оппозиция, выступающая за укрепление отношений с РФ, объявила о подготовке массовых акций протеста 28 апреля.

Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов экс-премьера Мило Джукановича обладает большинством в парламенте. Оппозиции, выступающей за референдум о вступлении в НАТО, принадлежит лишь 39 из 81 места в парламенте. В то же время население Черногории относится к НАТО негативно, поэтому черногорские власти решили провести присоединение страны к альянсу через парламент.

История вопроса

Верхняя палата Конгресса США ратифицировала протокол о вступлении Черногории в НАТО 28 марта. "За" тогда было подано 97 голосов, "против" - лишь два. Долгое время Сенат не ставил этот вопрос на голосование.

План действий по членству в НАТО Черногория получила на саммите альянса в декабре 2009 года. В мае 2016 года был подписан протокол о вступлении Черногории в НАТО, после чего республика обрела статус наблюдателя в альянсе. После ратификации этого протокола всеми государствами альянса и Черногорией эта страна станет 29-м членом НАТО. Протокол к настоящему времени ратифицировали 24 из 28 стран - членов организации.

После распада СССР и соцлагеря членами НАТО были 12 государств. В 1999 году к ним добавились Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году - Албания и Хорватия. В настоящее время Организация Североатлантического договора объединяет 28 стран и политика открытых дверей сохраняется. В числе кандидатов на вступление в НАТО фигурирует Македония, в 2008 году в Бухаресте на саммите альянса было принято решение о начале программы присоединения к блоку Грузии и Украины.

Позиция Москвы

Россия исходит из того, что расширение НАТО привело к росту напряженности в Европе. На этот факт обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, расширение НАТО "привело к небывалому за последние 30 лет уровню напряженности в Европе" и, "если судить по некоторым выступлениям на Мюнхенской конференции, холодная война так и не окончилась".