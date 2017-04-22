Трамп объявит о налоговой реформе и снижении налогов 26 апреля

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп намерен 26 апреля объявить о налоговой реформе и снижении налогового бремени. Об этом он заявил на своей официальной странице в Twitter.

"О большой налоговой реформе и снижении налогов будет объявлено в среду (26 апреля)", - написал президент.

Big TAX REFORM AND TAX REDUCTION will be announced next Wednesday. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 April 2017

В минувшую пятницу Трамп подписал ряд документов, касающихся действующих в стране налоговых правил. В частности, речь идет об исполнительным указе, который дает поручение минфину провести пересмотр налоговых правил, введенных при его предшественнике демократе Бараке Обаме.

Как ранее пояснил министр финансов США Стивен Мнучин, теперь его сотрудники постараются выявить правила и нормы, которые стали причиной необоснованной нагрузки для рядовых американцев и бизнеса. Кроме того, будет дана оценка регулированию в отношении американских компаний, базирующихся за рубежом, с целью избежать уплаты высоких налогов. По итогам этого пересмотра минфин подготовит доклад, в котором будут описаны существующие проблемы, а также предложены способы их решения.